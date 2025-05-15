Старовойт сообщил о начале изыскательских работ на ж/д участке Решт – Астара
Инженерно-геологические изыскания на последнем необходимом участке железной дороги западного маршрута «Север – Юг» Решт – Астара начались, сообщил «Известиям» министр транспорта РФ Роман Старовойт.
«У нас идут инженерные геологические изыскания. Мы об этом договорились, и подрядчики вышли на изыскания. Прежде чем начать стройку, необходимо провести эту работу», — заявил глава Минтранса.
Ранее глава иранской дипмиссии в Москве Казем Джалали сообщал, что железная дорога Решт – Астара может быть построена не ранее чем через три-четыре года.
В 2023 году Россия и Иран договорились в рамках проекта «Север – Юг» о строительстве 160-километрового участка дороги Решт – Астара между Азербайджаном и Ираном, который обеспечит бесшовный проезд к портам Персидского залива.
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