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Маршрут исследования: РФ и Иран продвинулись в реализации МТК «Север – Юг»

На железной дороге Решт – Астара стартовали инженерно-геологические изыскания
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Россия и Иран продвигаются в реализации глобального транспортного проекта — коридора «Север – Юг». На участке Решт – Астара начались инженерно-геологические изыскания, сообщил «Известиям» министр транспорта РФ Роман Старовойт. По его словам, Россия и Иран договорились о проведении работ, подрядчики уже приступили к их выполнению. Этот этап предшествует старту строительства и станет частью подготовки к реализации западного маршрута международного транспортного коридора, который соединит Россию с портами Персидского залива и далее — с Индией. Маршрут способен изменить глобальную логистику и сократить сроки доставки по сравнению с традиционными морскими путями через Суэцкий канал на 30–40%.

Подготовка ключевого участка МТК «Север – Юг»

На участке Решт – Астара, проходящем через Азербайджан и Иран, стартовали инженерно-геологические изыскания — первый этап перед началом строительства железнодорожной линии, призванной стать ключевым звеном западного маршрута международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг». Об этом «Известиям» сообщил министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт. По его словам, подрядчики уже приступили к выполнению работ.

— У нас идут инженерные геологические изыскания. Мы об этом договорились, и подрядчики вышли на изыскания. Прежде чем начать стройку, необходимо провести эту работу, — подчеркнул глава Минтранса.

Торговый порт в Индии
Фото: AP Photo/R. Parthibhan

Эти изыскания станут основой для последующего начала строительства 162-километрового железнодорожного отрезка между городами Решт и Астара. Именно он соединит ж/д сети России и Ирана, устранив одно из главных «бутылочных горлышек» на маршруте из РФ в порты Персидского залива и далее — в Индию.

Соглашение о совместной реализации проекта было подписано между Москвой и Тегераном в 2023 году. Общая стоимость строительства оценивается в €1,6 млрд, из которых €1,3 млрд составит межгосударственный кредит, предоставленный Россией.

Железная дорога в Иране
Фото: Global Look Press/Rouzbeh Fouladi

По предварительным оценкам, проект предполагает строительство 18 тоннелей, что делает его технически и финансово сложным. Учитывая географические особенности региона — гористую местность на северо-западе Ирана, — реализация потребует не только масштабных инженерных решений, но и времени. По словам посла Ирана в Москве Казема Джалали, железная дорога Решт – Астара может быть построена не ранее чем через 3–4 года.

Пути подхода: Таиланд заинтересован в российском коридоре «Север – Юг»
Какие страны уже участвуют в МТК и сколько грузов по нему идет

Значение и перспективы проекта «Север – Юг»

Международный транспортный коридор «Север – Юг» — один из самых амбициозных проектов Евразии, способный существенно изменить логистику в этой части света. По оценкам Евразийского банка развития, к 2030 году грузоперевозки по коридору «Север – Юг» могут составить от $25 млн до $32 млн.

В настоящее время между Рештом и Астарой грузы перевозятся автотранспортом, что замедляет логистику и повышает издержки. Новый железнодорожный путь обеспечит непрерывное движение грузов от России через Иран к портам Индийского океана и обратно. По данным Федерации ассоциаций экспедиторов Индии, маршрут может сократить сроки доставки на 30–40% по сравнению с традиционными морскими путями через Суэцкий канал.

Погрузка контейнера на платформу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи считает, что завершение строительства участка Решт – Астара позволит создать сквозной сухопутный маршрут от России до южных портов Ирана, включая Бендер-Аббас. Это, по ее словам, обеспечит прямой выход к Персидскому заливу и откроет дополнительные перспективы для российских экспортеров.

Тема строительства отрезка Решт – Астара активно обсуждалась и в рамках III Каспийского экономического форума, состоявшегося в Тегеране 18 февраля 2024 года. По итогам встречи вице-премьер РФ Алексей Оверчук отметил, что Москва фиксирует прогресс в переговорах с иранскими партнерами и заинтересованность Тегерана в скорейшем запуске проекта.

Товарный поезд
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Дополнительную сложность представляет выбор колеи: было принято решение, что дорога будет совмещать два стандарта — европейский (1435 мм) и российский (1520 мм). Это позволит повысить гибкость маршрута, но одновременно увеличит техническую нагрузку и потребует соответствующей адаптации подвижного состава на стыке сетей.

Маршрут настроен: на Каспийском форуме обсудили коридор «Север – Юг»
Россия в последние годы увеличивает объем торговли со странами региона

Партнерство РФ с Ираном

Подготовка к строительству участка Решт – Астара и запуск ключевого звена коридора «Север – Юг» происходят на фоне укрепляющегося торгово-экономического партнерства между Ираном и странами ЕАЭС. Уже 15 мая вступает в силу соглашение о создании зоны свободной торговли между Тегераном и Евразийским экономическим союзом. Этот документ предполагает предоставление странам ЕАЭС широкого доступа к рынку Ирана с населением почти 90 млн человек и значительное сокращение нетарифных ограничений.

По мнению официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, реализация соглашения станет стимулом для увеличения товарооборота и углубления экономических связей со странами союза. В Тегеране рассматривают сближение с ЕАЭС как часть более широкой стратегии по усилению своего регионального влияния и интеграции в евразийское пространство.

Граффити в Тегеране
Фото: TASS/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

В этом контексте всё более заметным становится политическое сближение Москвы и Тегерана. В апреле министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил о планах президента России Владимира Путина приехать в Иран в 2025 году. По словам официального представителя иранского правительства Фатеме Мохаджерани, подготовка визита уже ведется по дипломатическим каналам. Впрочем, сроки визита Владимира Путина в Иран пока не согласованы, уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Инфографика

Очевидно, что инфраструктурное взаимодействие двух стран, активизация торгово-экономических связей и политический диалог формируют устойчивую базу для стратегического партнерства.

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