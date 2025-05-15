Дебошир устроил погром в итальянском ресторане в центре Москвы
Мужчина с ножом устроил погром в итальянском ресторане в центре Москвы вечером 13 мая. Об этом сообщил источник «Известий».
По словам очевидца, дебошир вторгся на кухню заведения, угрожая людям ножом. Также мужчина бегал по ресторану и наносил ему материальный вред: бил посуду и ломал мебель.
Посетители были вынуждены покинуть заведение, некоторым из них пришлось даже вылезать из окон, отметил источник.
Уточняется, что сотрудники оперативно обратились в правоохранительные органы. Вскоре полицейские прибыли и задержали дебошира.
Информации о пострадавших нет.
Ранее, 2 мая, в Иркутске два подростка устроили дебош в автобусе. В дежурную часть Главного управления (ГУ) МВД РФ по региону обратилась свидетельница конфликта между несовершеннолетними и водителем автобуса. Она сообщила, что двое 14-летних мальчиков повредили сиденья ножом. Водитель попытался выяснить причины их поведения и забрал нож. Подростки вступили в перепалку и покинули автобус.