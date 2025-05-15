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Ефрейтор Пашков уничтожил украинский дрон-камикадзе в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Ефрейтор Александр Пашков нес службу на наблюдательном посту, когда заметил в воздухе приближающийся к российским позициям беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В Министерстве обороны РФ в четверг, 15 мая, сообщили о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Пашков немедленно связался с командованием, чтобы установить принадлежность дрона. Выясним, что беспилотник направлен со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), ефрейтор открыл по цели огонь из стрелкового вооружения. Дрон-камикадзе сдетонировал в воздухе, не нанеся вреда российским военнослужащим и технике.

Также в Минобороны отметили грамотные и профессиональные действия рядового Никиты Зеленина, который получил задачу доставить боеприпасы российским военнослужащим в точку недалеко от линии боевого соприкосновения с ВСУ. В пути автомобиль Зеленина попал под артиллерийский и минометный обстрел со стороны противника. Совершив ряд маневров, рядовой сумел вывести транспорт из опасной зоны и своевременно доставить груз в точку назначения.

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Ранее, 14 мая, в Минобороны РФ сообщали, что рядовой Богдан Адонин получил задачу доставить боеприпасы на позиции ВС РФ неподалеку от линии боевого соприкосновения. На пути к точке назначения автомобиль Адонина оказался под минометным обстрелом со стороны ВСУ.

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