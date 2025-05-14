Ефрейтор Фоменко вынес из-под обстрела ВСУ двух раненых военнослужащих

Рядовой Богдан Адонин получил задачу доставить боеприпасы на позиции Вооруженных сил России (ВС РФ) неподалеку от линии боевого соприкосновения. На пути к точке назначения автомобиль Адонина оказался под минометным обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Министерстве обороны в среду, 14 мая, сообщили о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Вместе с минометным обстрелом машину попытались атаковать вражеские FPV-дроны. Адонин начал маневрировать, уводя транспорт от ударов противника. В скором времени ему удалось выехать в безопасную зону. Автомобиль не получил повреждений, поэтому рядовой продолжил выполнение задания и своевременно доставил боеприпасы на заданную позицию.

Также в Минобороны РФ отметили смелые и решительные действия ефрейтора Романа Фоменко, который оказывал первую помощь пострадавшим военнослужащим в ходе боестолкновения. ВСУ вели артиллерийский обстрел по российским войскам, после чего попытались прорвать оборону. Фоменко заметил, что двое военнослужащих получили тяжелые осколочные ранения, и незамедлительно вынес их на себе под непрерывным обстрелом противника. Ефрейтор оказал пострадавшим первую помощь и организовал их дальнейшую транспортировку в госпиталь.

Ранее, 13 мая, в Минобороны РФ сообщали, что лейтенант Владимир Ядров руководил группой ВС РФ в ходе штурма укрепленного опорного пункта ВСУ.