В Польше рассказали об ухудшении отношения к украинским беженцам
Жители Польши за три года изменили отношение к украинским беженцам в худшую сторону, поляки просят их возвращаться на родину. Об этом в четверг, 14 мая, сообщила координатор поддержки беженцев Оксана Пестрикова.
«Люди говорят, что дети в школе и люди в очереди на прием к врачу советуют им возвращаться домой, на Украину», — сказала она в беседе с газетой The Times.
По словам Пестриковой, в 2022 году граждане Польши относились к украинцам дружелюбнее, а сейчас беженцы стараются не говорить по-украински в общественных местах.
По данным издания, с Украины в другие страны бежало около 1 млн человек, и большинство из них оказалось в Польше.
Ранее, 3 мая, глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков сообщил, что в Польше местные жители сильно устали от украинских беженцев и их запросов. По его словам, многие европейцы недовольны тем, что некоторые страны Евросоюза хотят навязать фальшивую самоидентификацию с Киевом.