В Совфеде указали на усталость жителей Польши от украинских беженцев
В Польше местные жители сильно устали от украинских беженцев и их запросов. Об этом 3 мая сообщил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«Поляки явно «переели» Украины, да и украинцы со своими запросами им сильно надоели. Польский национализм, подточенный официальной доктриной и пребыванием Польши в либерал-глобалистском ЕС, тем не менее никуда не исчез», — написал он в Telegram-канале.
По словам Пушкова, многие европейцы недовольны тем, что некоторые страны Евросоюза (ЕС) хотят навязать фальшивую самоидентификацию с Киевом.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 7 февраля заявил, что страна не будет соблюдать принятый Европейским союзом (ЕС) пакт о миграции и принимать у себя мигрантов. Он отметил, что республика уже приняла почти 2 млн украинских беженцев.