Реклама
Прямой эфир
Мир
В Крыму призвали Запад остановить идущие на Украину эшелоны с оружием
Мир
Келлог пообещал России жесткие санкции при отсутствии прогресса по Украине
Армия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Общество
Путин отметил глубокие знания победителей Менделеевской олимпиады по химии
Мир
СМИ сообщили о нежелании США приглашать Зеленского на саммит НАТО в июне
Мир
Парламент Ирана пригрозил МАГАТЭ нарастить уровень обогащения урана до 93%
Мир
Алиханов сообщил о росте товарооборота России и Египта до $9 млрд
Мир
Посол Бразилии в РФ назвал остановку Лулы да Силвы в Москве технической
Общество
Боевика ВФУ осудили на 16 лет за препятствование эвакуации жителей Курской области
Мир
Глава МИД Польши исключил размещение войск страны на Украине
Общество
Суд продлил арест бывшему мэру Сочи Копайгородскому до 17 августа
Мир
Уиткофф подтвердил совместную поездку с Рубио на переговоры по Украине в Стамбуле
Общество
Фигурантку дела о покушении на главу Крыма Аксенова осудили на 10 лет
Мир
FT узнала о планах ЕС по повышению пошлин на сельхозпродукцию с Украины в июне
Мир
Авиация НАТО и ВМС Эстонии пытались захватить судно JAGUAR в Финском заливе
Армия
Серийные поставки пулемета РПЛ-20 в ВС РФ могут начаться в 2025 году
Экономика
ЦБ выпустит серебряную памятную монету к 100-летию «Артека»
Сюжет:

Синоптик назвал сроки возвращения тепла в Москву

Синоптик Варакин: с четверга температура в Москве войдет в климатическую норму
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, когда в Москву вернется тепло.

В беседе с «Радио 1» в среду, 14 мая, специалист отметил, что прошедшая ночь была последней холодной, а дальше придет тепло.

«В Москве заморозки прекращаются, но будет всё равно прохладно — ниже нормы на семь градусов. С четверга температура войдет в климатическую норму», — рассказал синоптик.

По его словам, температура воздуха будет в пределах +17…+20 градусов днем и +5… +9 градусов ночью. На юго-востоке столицы столбики термометров покажут +19…+21 градус, а возможно, даже +20…+23 градуса.

Атмосферный фронт будет смещаться с юго-запада на север, потому ветер будет южным.

Мороз — не солнце: заморозки уничтожили 12% посевов сахарной свеклы
Перепады температур могут привести и к потере большой части урожая плодовых деревьев на юге страны

Ранее в этот день ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с агентством городских новостей «Москва» рассказала, что май в столице завершится теплой погодой. Температура воздуха может достигать +25 градусов.

Ранее «оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Московской области из-за заморозков. В ночь на 15 мая столбики термометров могут опуститься до –1 градуса, сообщает сайт kp.ru.

В этот же день синоптики предупредили, что в воскресенье, 18 мая, в Московском регионе ожидается мощный южный циклон с существенной зоной осадков. На следующий день прогнозируются «затухающие дожди», сообщает «Москва 24».

Также 14 мая глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что май в Москве, в отличие от теплой зимы и аномально жаркого апреля, может продемонстрировать антирекорд. Пока не предвидится того тепла, которое радовало горожан в апреле.

Также 14 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что североатлантический циклон принесет в Москву кратковременные дожди. В 13 дней мая с опережением климатического графика в Москве выпало 53 мм, или 87% от месячной нормы, продолжил эксперт. При этом май почти на пять градусов холоднее положенного, отмечает 360.ru.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025