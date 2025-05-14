Синоптик назвал сроки возвращения тепла в Москву

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, когда в Москву вернется тепло.

В беседе с «Радио 1» в среду, 14 мая, специалист отметил, что прошедшая ночь была последней холодной, а дальше придет тепло.

«В Москве заморозки прекращаются, но будет всё равно прохладно — ниже нормы на семь градусов. С четверга температура войдет в климатическую норму», — рассказал синоптик.

По его словам, температура воздуха будет в пределах +17…+20 градусов днем и +5… +9 градусов ночью. На юго-востоке столицы столбики термометров покажут +19…+21 градус, а возможно, даже +20…+23 градуса.

Атмосферный фронт будет смещаться с юго-запада на север, потому ветер будет южным.

Ранее в этот день ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с агентством городских новостей «Москва» рассказала, что май в столице завершится теплой погодой. Температура воздуха может достигать +25 градусов.

Ранее «оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Московской области из-за заморозков. В ночь на 15 мая столбики термометров могут опуститься до –1 градуса, сообщает сайт kp.ru.

В этот же день синоптики предупредили, что в воскресенье, 18 мая, в Московском регионе ожидается мощный южный циклон с существенной зоной осадков. На следующий день прогнозируются «затухающие дожди», сообщает «Москва 24».

Также 14 мая глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что май в Москве, в отличие от теплой зимы и аномально жаркого апреля, может продемонстрировать антирекорд. Пока не предвидится того тепла, которое радовало горожан в апреле.

Также 14 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что североатлантический циклон принесет в Москву кратковременные дожди. В 13 дней мая с опережением климатического графика в Москве выпало 53 мм, или 87% от месячной нормы, продолжил эксперт. При этом май почти на пять градусов холоднее положенного, отмечает 360.ru.