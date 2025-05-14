Синоптик допустил антирекорд температуры в мае в Москве

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что май в Москве, в отличие от теплой зимы и аномально жаркого апреля, может продемонстрировать антирекорд.

В беседе с aif.ru в среду, 14 мая, специалист отметил, что температура воздуха в мае будет ниже среднеклиматической. Так, пока не предвидится того тепла, которое радовало горожан в апреле.

«Майская температура впервые за много месяцев может оказаться ниже климатической нормы», — объяснил Шувалов.

По его словам, столбик термометров вряд ли поднимется до +25 градусов до конца мая.

Ранее в этот день специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что температура воздуха в Москве вернется к климатической норме в последние дни мая. Метеоролог отметила, что первые 11 дней месяца оказались холоднее нормы на 6–7 градусов.

14 мая Александр Шувалов рассказал сайту kp.ru отмечал, что май по средней температуре пока почти на пять градусов холоднее нормы. С заморозками была и минувшая ночь — они зафиксированы в Серпухове, –1 градус. На грани было в Черустях — 0 градусов. Примерно то же самое ожидается ночью и ранним утром 15 мая.

В этот же день синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о потеплении до +20 градусов в Москве в ближайшие выходные. Эксперт отметил, что 17–18 мая станут самыми теплыми днями в столице за последний период, пишет RT.

Тогда же ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что североатлантический циклон принесет в Москву кратковременные дожди. Атмосферное давление будет незначительно снижаться и составит 740 мм рт. ст., сообщает 360.ru.

12 мая в Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за внезапно пришедших заморозков, пишет Life.ru. 14 мая его продлили до 07:00 четверга, 15 мая. В ночные и утренние часы в отдельных районах области ожидаются заморозки до –1 градуса, сообщает агентство городских новостей «Москва».