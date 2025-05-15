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Минстрою предложат провести аудит отрасли ЖКХ вместо повышения тарифов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Вместо повышения тарифов ЖКХ с 1 июля Минстрою предлагают провести аудит жилищно-коммунальной отрасли. Обращение с таким предложением готовится на имя главы ведомства Ирека Файзулина главой фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергеем Мироновым, 14 мая выяснили «Известия».

Депутат убежден, что рост тарифов сильно ударит по населению и экономике, при этом усугубит кризис жилищно-коммунального хозяйства.

«С 1 июля этого года года средняя стоимость коммунальных услуг для россиян вырастет на 11,9%. А с 1 июля 2026 года, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, тарифы вырастут до 9,8%. Прежде правительство хотя бы объясняло «индексацию» ростом затрат коммунальщиков в связи с инфляцией. Теперь чиновники озвучивают цифры, не считая нужным скрывать, что население пострадает ради доходов монополий», — пояснил Миронов.

По его словам, согласно планам правительства, с 2025 года ресурсоснабжающие компании направят на модернизацию только 1,5% выручки, а на что пойдет 98,5% выручки — непонятно.

Он также напомнил слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о том, что в ЖКХ на 20 % можно снизить затраты, не вкладывая денег, — за счет эффективности управления, прекращения воровства и повышения качества работы.

«Поэтому мы предлагаем не поднимать, а заморозить тарифы ЖКХ и провести детальный аудит отрасли, чтобы выявить узкие места и постараться навести хотя бы элементарный порядок в нашем коммунальном хозяйстве», — заявил Миронов.

«Во многих населенных пунктах тарифы ЖКУ занижены»
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Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь 13 мая поделился, что за крупные задолженности по коммунальным услугам может грозить арест банковских счетов. Кроме того, по его словам, могут удерживать суммы из доходов и принудительно взыскать долг по решению суда. Эксперт напомнил, что пени начисляются с 31-го дня просрочки — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день, и подчеркнул, что сначала суммы незначительны, однако быстро нарастают и могут существенно увеличить общий долг.

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