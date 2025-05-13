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Эксперт по ЖКХ рассказал о последствиях за неуплату коммуналки

Эксперт Бондарь: за долги по ЖКУ могут арестовать банковские счета
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, чем могут грозить крупные задолженности по коммунальным услугам.

В беседе с aif.ru во вторник, 13 мая, специалист отметил, что за это могут арестовать банковские счета, а также удерживать суммы из доходов и принудительно взыскать долг по решению суда.

Бондарь напомнил, что пени начисляются с 31-го дня просрочки — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день. Он подчеркнул, что сначала суммы незначительны, но быстро нарастают и могут существенно увеличить общий долг.

«Однако, важно помнить, что ст. 319 ГК РФ устанавливает приоритет погашения: сначала основной долг, затем пени. Управляющие компании порой нарушают это правило — особенно если оплата приходит без указания конкретного месяца. В этом случае деньги могут быть списаны в счет пени, а основной долг останется», — предупредил Бондарь.

По его словам, в таком случае должник имеет право на перерасчет. Для этого нужно подать заявление в УК, а при отказе обращаться в суд.

Через суд же можно уменьшить и пени, но лучше не доводить ситуацию до суда и договориться с УК о рассрочке.

Эксперт напомнил, что по ЖКУ нельзя отключить коммунальные ресурсы за долги по содержанию общего имущества (например, лифт, уборка, ремонт). Ограничение допускается только по конкретным услугам — газу, воде, электричеству.

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12 мая эксперт Татьяна Вепрецкая в беседе с Pravda.Ru рассказала, что должника уведомляют о наличии задолженности, а затем инициируется судебное разбирательство. Судебные процедуры обходятся дорого, так как взыскиваются не только сами долги, но и пени, неустойки, а также все судебные расходы. При наличии исполнительного листа с задолженностью за ЖКХ, выезд за границу станет проблематичным до тех пор, пока долг не будет погашен.

1 мая Дмитрий Бондарь рассказал RT о новом порядке оплаты коммунальных услуг. По его словам, теперь управляющая компания будет выставлять счета каждому собственнику индивидуально — в зависимости от его доли в квартире. То есть, если у человека в собственности 30% жилья, он будет оплачивать 30% от всех коммунальных расходов, касающихся общедомового имущества и содержания. Это убирает необходимость внутренних договоренностей между жильцами, но лишает их гибкости в расчетах. Таким образом долги «закрепляются» за конкретным владельцем.

В апреле эксперт рассказал о способах экономии при оплате услуг ЖКУ. По его словам, ветераны, инвалиды, многодетные семьи могут получить льготы по ЖКУ, размер которых зависит от региона.

В марте Бондарь рассказал, что признание банкротом позволит полностью списать долг за ЖКУ. Сам процесс требует времени и имеет юридические последствия, включая временное ограничение на совершение новых крупных финансовых операций, пишет 360.ru.

Также в марте опрос сайта kp.ru показал, что 84% опрошенных россиян каждый месяц исправно платят коммуналку, а 15% не так и исправно оплачивают квитанции.

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