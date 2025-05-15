В Риме только девушки: как Андреева и Шнайдер идут к очередной вершине

Мирра Андреева не смогла прервать неудачную серию в противостоянии с Коко Гауфф, проиграв американке второй раз за последние две недели. Однако игра россиянки против третьей ракетки мира во втором сете внушает оптимизм перед стартом «Ролан Гаррос». Зато в парном разряде супертурнира в Риме Мирра вместе с Дианой Шнайдер вышла в полуфинал, обыграв первых «сеяных». А вот в мужской сетке россиян не осталось, — последними турнир покинули Даниил Медведев и Карен Хачанов.

Один — один

В этом сезоне Мирра вышла в пять четвертьфиналов, четыре из них были на «тысячниках». Ее баланс на этой стадии в карьере до матча с Гауфф был равным (6:6), но из последних пяти четвертьфиналов она выиграла четыре (как раз поражение в Мадриде две недели назад). В том матче Мирра подавала на первый сет, но не реализовала два матчбола. После этого ее игра рассыпалась, и Гауфф уверенно забрала матч, выиграв восемь из следующих девяти геймов.

В этот раз мы увидели совершенно другой сюжет. В первой партии Гауфф без каких-либо проблем забирала свою подачу. В трех своих стартовых геймах она выиграла 12 розыгрышей из 14. Мирре приходилось гораздо сложнее. Например, в шестом гейме от досады она бросила ракетку и отмахнулась от замечаний своего тренера Кончиты Мартинес. Правда, это не помешало Андреевой сравнять счет (3:3), а седьмой гейм начать красивым виннерсом. Однако затем Гауфф выиграла шесть розыгрышей подряд и вскоре добралась до двух брейк-пойнтов. Отыграть их у Мирры не получилось, поэтому в следующем гейме пришлось показывать характер. Россиянка провела два очень классных розыгрыша на приеме, заслужив аплодисменты соперницы, а вскоре и сделала обратный брейк.

Отличный момент, чтобы полноценно вернуться в партию. Однако в следующем гейме подача у Мирры совсем не пошла. Гауфф заработала двойной сетбол, а после ошибки Мирры справа выиграла первый сет. Вторая партия началась максимально тревожно для поклонников россиянки. Гауфф уверенно забрала свою подачу и сделала быстрый брейк. Мирра к тому же допустила первую двойную ошибку. Показалось, что матч пройдет под копирку четвертьфинала в Мадриде, но на этот раз Мирра не опустила руки. Она моментально сделала обратный брейк (как и в первом сете), а в четвертом гейме отыграла два брейк-пойнта, закончив его двумя красивейшими виннерсами.

В этот момент Гауфф перестала быть уверенной в своих силах, закономерно проиграв третий гейм подряд. При счете 15:40 американка сделала двойную ошибку. И тут Мирре помешали зрители. Они начали свистеть в ее адрес, пару раз сбив россиянку с подачи. Пара неуверенных действий Андреевой — и Гауфф быстро восстановила равенство в счете (3:3). После этого соперницы были практически идеальны на своих подачах, доведя дело до тай-брейка. Особо отметим крепкие нервы Мирры, которая, подавая при счете 5:6, сделала красивый укороченный и исполнила идеальный удар справа по линии.

На тай-брейке обе теннисистки продолжали демонстрировать выдающийся уровень. Вероятно, это был один из лучших сетов всего сезона WTA. В итоге всё решили мелкие детали. При счете 2:1 в пользу Коко Мирра владела серьезным преимуществом, но американка тащила буквально все мячи в стиле Рафы Надаля и все-таки вынудила россиянку ошибиться. Однако вскоре Гауфф вернула должок, не попав в корт со смэша из идеальной позиции (3:3). Реабилитироваться удалось мгновенно: уже в следующем розыгрыше Коко сыграла, как Роджер Федерер, сделав прекрасный резаный под заднюю линию. Мирра ответила своим блестящим действием, идеально укоротив в такой ответственный момент (5:5). Так теннисистки подошли к кульминации, где в двух розыгрышах подряд Гауфф показала, почему именно она сейчас стоит в топ-3 рейтинга.

Однако у Мирры не было времени на расстройство. Через два часа она вышла на парный матч вместе с Дианой Шнайдер против первых «сеяных» — Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлифф. Матч длился 1 час 28 минут и закончился настоящей драмой на тай-брейке. Россиянки отыграли три матчбола и смогли вырвать победу со счетом 11:9. В полуфинале турнира Андреева и Шнайдер сыграют с победительницами матча Сара Эррани (Италия) / Ясмин Паолини (Италия) — Александра Эала (Филиппины) / Коко Гауфф (США).

Уступили фаворитам

В столице Италии Даниил Медведев в двух сетах переиграл Кэмерона Норри и Алексея Попырина, далее Медведева ждал восьмой «сеяный» Лоренцо Музетти. Полуфиналист Уимблдона-2024, в начале мая дебютировавший в топ-10, проводит удачный грунтовый сезон. В Монте-Карло итальянец дошел до финала, где в трех сетах уступил Карлосу Алькарасу. В Мадриде он дошел до полуфинала, где его остановил самый неудобный соперник Джек Дрейпер (теперь британец ведет в личном противостоянии со счетом 4:0).

Даниил также выиграл у Музетти все очные матчи — в 2023 году на хардовых соревнованиях Цинциннати и Торонто. Но в Риме Лоренцо, как и Даниил, не отдал ни одного сета и считался фаворитом у букмекеров. После победы над Отто Виртоненом он не оставил никаких шансов и Брендону Накашиме. В этих матчах итальянец ни разу не отдал свою подачу.

Медведев прекрасно понимал, что ему будет очень трудно на подаче соперника. Даниил традиционно далеко отходил от задней линии, но этот прием не сработал. У Лоренцо был высокий процент первой подачи, которая летела с очень хорошей скоростью. Даниил позволил сопернику совершить ранний брейк, но все-таки показал свой чемпионский характер: ушел с подачи на партию и, казалось бы, перехватил инициативу. Но тут же отдал свой гейм, а второй раз спастись не смог.

Во второй партии домашние трибуны включились по полной. Болельщики так мощно поддерживали Музетти, что мешали Даниилу подавать. Экс первой ракетке мира пришлось успокаивать местную публику на манер дирижера. Однако зарядиться негативом в этот раз не получилось. Музетти вновь быстро повел с брейком и удержал минимальное преимущество до конца партии.

Медведев же отдал уже 10-й матч в этом сезоне. В этом году у россиянина два полуфинала (Марсель, Индиан-Уэллс) и три четвертьфинала (Доха, Дубай, Мадрид). Не самая впечатляющая статистика для теннисиста из элиты.

Больше года, с Индиан-Уэллса – 2024, бывший лидер мирового тенниса ни разу не выходил даже в финал, а за нынешний сезон потерял в рейтинге уже шесть позиций, впервые за два года вылетев из топ-10. Конечно, всё могло оказаться намного хуже, и явных провалов Даниил обычно избегает. Но отсутствие горящих глаз у спортсмена, до конца не реализовавшего свой потенциал, вызывает тревогу за его спортивное будущее.

Также в четвертьфинал не смог пробиться и Карен Хачанов. Россиянин уступил третьей ракетки мира Алькарасу. Почти весь матч Карен на равных бился с одним из фаворитов турнира, но всё же уступил в решающем сете.