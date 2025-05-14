На юге Франции 13 человек пострадали от удара молнии

В результате попадания молнии в зоопарк, расположенный в городе Барбен на юге Франции, пострадали 13 человек, в том числе несколько детей. Об этом 14 мая сообщила газета Le Parisien.

«Пожарные сообщили, что в среду днем в результате удара молнии пострадали 13 посетителей зоопарка Барбен. 12 из них, включая четверых детей, была оказана экстренная помощь», — говорится в материале.

Уточняется, что одна женщина получила более серьезные травмы, она находится в критическом состоянии По словам пожарных, молния ударила в ровную и открытую часть зоопарка, поэтому животные не пострадали.

11 апреля в результате удара молнии в индийском штате Бихар погибло не менее 25 человек. В канцелярии главного министра уточнили, что 18 смертей зафиксировано в Наланде, еще два случая обнаружили в Сиване, а также по одному в Катихаре, Дарбханге, Бегусарае, Бхагалпуре и Джеханабаде.