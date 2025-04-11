В Индии не менее 25 человек погибли в результате ударов молний

В результате ударов молний в индийском штате Бихар погибли не менее 25 человек. Об этом 10 апреля сообщило агентство Press Trust of India (PTI) со ссылкой на официальные лица.

«Согласно заявлению канцелярии главного министра, в Наланде зафиксировано 18 смертей, за ними следуют два случая в Сиване и по одному в Катихаре, Дарбханге, Бегусарае, Бхагалпуре и Джеханабаде», — говорится в материале.

Глава местной политической партии Rashtriya Janata Dal Теджашви Ядав в социальной сети X (бывш. Twitter) сообщил, что всего в четверг на фоне погодного катаклизма в регионе погибли более 50 человек.

7 февраля три ребенка погибли в результате удара молнии, попавшего в школу на западе Бурунди. Еще 16 человек, в том числе 15 школьников и учитель, пострадали. Уточнялось, что в большинстве ранения оказались серьезными.