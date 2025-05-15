Сложное здание: Хабенский и Цыпкин в МХТ поставили сказку для взрослых

Хабенский и Цыпкин поставили в МХТ имени Чехова спектакль по собственному сочинению — девять историй, объединенных общим финалом. Создатели собрали звездный каст. В спектакле занято два десятка артистов, среди которых Кристина Бабушкина, Игорь Верник, Виктор Хориняк, Владислав Ветров, Анатолий Кот, Павел Чинарев. Работа Хабенского и Цыпкина стала частью проекта «Театр в кино» и нашла воплощение не только на сцене, но и на больших экранах. «Известия» оценили новаторство постановщиков.

Синтез кино и театра

Создатели «Жил. Был. Дом.» определяют жанр своей постановки как народную сказку для взрослых, на создание которой худрука МХТ Константина Хабенского вдохновило полотно Карла Брюллова «Последний день Помпеи». Казалось бы, что общего? Однако именно трагедия итальянского города натолкнула его на мысль о том, возможно ли было избежать последствий извержения Везувия, если бы жители города прислушались к интуиции. Только действие его постановки происходит в типовой многоэтажке. В центре сюжета истории из жизни ее жильцов, объединенные общим финалом.

В бытовуху этого панельного теремка он внедрил еще и животных. Так к 13 персонажам добавились два попугая, две крысы, кот, пес и два ангела.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский

Для реализации затеи Хабенский привлек писателя Александра Цыпкина, для которого этот проект стал первым драматургическим опытом на сцене Художественного театра. Изначально его текст писался по кинозаконам и задумывался как сценарий. Видимо, из-за того что Хабенский делает большие паузы между работами в кино, посвящая свое время руководству МХТ имени Чехова, коллеги решили далеко не ходить — поэкспериментировать и снять фильм в театре. Тем более что Константин Юрьевич мечтал о короткометражке по историям, которые копились у него давно, но что-то не складывалось. В итоге возникла авантюрная мысль сделать из всего задуманного спектакль, а заодно зафиксировать его на камеру — так родился синтез театра и кино.

Народный артист шутит, что после его постановки «Чайки» Чехова, которую он считает вершиной драматургии, ему пришлось спуститься на самое дно. Но со дна он поднял именно литературный труд Александра Цыпкина.

«На слабых текстах лучше виден режиссер», — отшучивался писатель.

Отношение авторов друг к другу — с юмором, и это не мешает им делать общий проект под названием «Жил. Был. Дом.». Именно с отточием после каждого слова. Чтобы каждое четко прозвучало. Может, это поветрие такое в МХТ. Недавно был вечер памяти Иннокентия Смоктуновского, так и его назвали аналогично — «Люблю. Целую. Кеша.».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Репетиции «Жил. Был. Дом.» проходили не только в МХТ, но и на «Мосфильме». Там в павильоне №3 построили декорации по эскизам Николая Симонова. Это проекция самых разных блочных домов, собранная в один типовой. С подъездом, лифтом, телефоном-автоматом на стене и подвалом с крысами. Эти декорации впоследствии переехали на Основную сцену Художественного театра.

Киноверсию «Жил. Был. Дом.» показали накануне премьеры в МХТ, 14 мая. В 100 городах страны зрители смогли посмотреть ее на 300 экранах. Самый дешевый билет на сеанс в столичном кинотеатре стоит 850 рублей, а самый дорогой — 2750 рублей. На театральную премьеру 15 и 16 мая аншлаг. Остались билеты только на июньские показы, цены варьируются от 3,5 тыс. на последнем ряду балкона до 25 тыс. в партере.

Крысы бегут на корабль

Действие происходит одним вечером. Два ангела (Денис Парамонов и Алексей Агапов) встречаются на районе. Есть информация, что один из домов должен то ли рухнуть, то ли рвануть. Младшему ангелу надо понять, какой именно, и спасти жильцов. Утечка газа в одной из многоэтажек наталкивает его на мысль, что с первой задачей он справился. Теперь смотрящий за микрорайоном ангел должен выманить жителей из квартир.

Но кто те люди, которым даруют шанс на спасение? В 34-й скрываются незадачливые грабители Румын (Павел Чинарев) и Конь (Анатолий Кот). Под видом курьеров они только что вынесли два миллиона «зеленью» из дома богатого бизнесмена. Странные ребята, вроде неплохие. Зачем они это сделали? Коню хочется разбогатеть, а Румын при случае упоминает Господа, цитирует Сунь-цзы и мечтает утереть нос бывшей возлюбленной. Из-за нее он потерял голос, распевая серенады на морозе. А девушка не оценила. С тех пор он зарекся влюбляться. Комичный дуэт нелепых грабителей задает веселый настрой постановке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В 38-й квартире живет алкаш Карась (Алексей Красненков), к которому опохмелиться приходит бездельник Валера (Павел Ворожцов). Бросить пить — выше их сил. Завязать заставляет водка, вдруг закапавшая с потолка. А это у Захара (Артем Волобуев) из 41-й квартиры просто бойлер потек, в который он от жены сливал заначку.

В 20-й квартире — мать-одиночка Марина (Светлана Колпакова) с дочерью-подростком Ксюшей (Дарья Трухина), которую бросил парень. Та вдруг называет бывшего «asshole». Мать заинтересовывается: «Что это такое?» — «Дырка в заднице». Цыпкин внедрил в диалог Марины и Ксюши вульгарность, над которой беззастенчиво ржет некоторая часть публики.

Есть в спектакле и два попугая. Один старый, поживший (Владислав Ветров) и молодой, зеленый (Александр Поршин) — вот уж над чьими диалогами покорпел драматург. Птица-говорун режет правду-матку про Россию, про свободу, даже про Пушкина. Роль старого попугая для себя выбрал и Константин Хабенский. Он играет в очередь с Владиславом Ветровым. Крылатый на год старше Пушкина, имел возможность лично общаться с Александром Сергеевичем и с царской семьей и где только не бывал — две Отечественные войны прошел (или пролетел). На попугае лежит миссия размышления о мире, о родине, о людях и смыслах жизни.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

У местных животных, оказывается, тоже проблемы. Вот крысы (Кристина Бабушкина и Игорь Хрипунов) бегут из подвала, где нет даже тараканов, на корабль, где хорошо кормят и можно мир посмотреть. А кот (Игорь Верник) и пес (Алексей Варущенко) коротают дни, гоняясь друг за другом по одной из квартир. Но предчувствуя беду, первый спасает своих хозяев, хитро инсценируя побег пса из дома.

Легковесные тексты Цыпкина не перегружены глубокими философскими смыслами. Скорее, они могут натолкнуть зрителя, стремящегося прислушаться к материалу, на что-то личное.

Спектакль держится на мастерстве артистов Художественного театра. А украшение постановки — музыка. В постановке звучат песни питерского автора Гавриила Лубнина. Музыкант сотрудничал с Олегом Гаркушей, лидером группы «АукцЫон».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

У каждого худрука большого театра должен быть свой хит. При Олеге Павловиче Табакове в МХТ зритель пошел на «№13» в постановке Владимира Машкова. Были разные премьеры, но этот спектакль многие годы делал кассу театру. Видимо, «Жил. Был. Дом.» — ставка на зрительский успех. К тому же девять сюжетов подразумевают продолжение. Хабенский и Цыпкин замыслили интерактив. Будет онлайн-голосование на сайте проекта. Продолжение чьей истории захотят увидеть зрители дальше, та станет основой для короткометражки. А еще кредит доверия генерального спонсора МХТ к Цыпкину и Хабенскому не исчерпан. Банкиры выделили дополнительное финансирование на создание киноверсии. По этому материалу снимут фильм «Жил. Был. Дом.»