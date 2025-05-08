Один в поле воин: в МХТ поставили «Двадцать дней без войны»

К 80-летию Великой Победы в МХТ им. А.П. Чехова поставили «Двадцать дней без войны». Режиссер Марина Брусникина взяла за основу киносценарий Константина Симонова, по которому Алексей Герман снял фильм с Юрием Никулиным и Людмилой Гурченко в главных ролях. В премьерной постановке заняты Иван Волков, Михаил Пореченков, Светлана Колпакова. «Известия» оценили сценическую версию картины из золотого фонда советской киноклассики.

Обыграть классика

Взяться за название, хорошо известное кинозрителям, — рискованный эксперимент. Но режиссер Марина Брусникина не стала отказываться от предложения Константина Хабенского поставить «Двадцать дней без войны». Одноименный фильм Алексея Германа с Юрием Никулиным и Людмилой Гурченко вышел на экраны полвека назад. Тогда именно благодаря тому, что Георгий Товстоногов и Григорий Козинцев предложили Герману снять фильм по сценарию писателя-фронтовика Константина Симонова, автора знаменитых пронзительных строк «Жди меня, и я вернусь…» и обладателя шести Сталинских премий, режиссер и остался в профессии. Его предыдущая работа — «Проверка на дорогах» — была «положена на полку» цензурой, Герман не снимал несколько лет и поэтому ухватился за сценарий по мотивам военных очерков и книги Симонова «Из записок Лопатина». Эта киноповесть стала основой и для инсценировки Марины Брусникиной. Как говорит режиссер, если бы не предложение худрука МХТ, она бы никогда не подумала взяться за этот материал.

— Когда прочитала текст сценария, мне очень захотелось это сделать. Я не испугалась. Только сказала: «Разрешите мне использовать плунжеры» (механизированная поднимающаяся часть сцены. — Ред.). Я знаю эту сцену очень хорошо и понимаю, мало кто пользовался ее возможностями по полной, — говорит Марина Брусникина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

На Основной сцене МХТ плунжеры обеспечивают движение 20 подвижных площадок, которые могут подниматься от уровня сцены вверх на 2,9 м, опускаться вниз на 2,7 м и еще наклоняться, меняя угол. В постановке Брусникиной они не раз меняли свое положение, то изображая руины, то вагоны поезда, то длинный стол, то комнаты в коммунальной квартире.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Сценография, по замыслу режиссера, аскетичная. На пустой сцене пляжные лежаки, деревянные палеты в углу и пустая бочка из-под горючего. В глубине на экран выводится титр: «Почему вспоминается именно это?» А следом — «Городской пляж. Зима». Подобные подсказки для зрителя — как отсылка к первооснове. По сцене ходит народ, в центре мечется странный человек в шинели, шапке ушанке, очках. Он нервничает и куда-то торопится. Скоро поезд его доставит в Ташкент. И как только заканчивается привокзальная суета, в один момент пустая сцена оживает. Быстро и бесшумно вырастают пространства разного уровня.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Еще одним условием режиссера Брусникиной было то, что роль военкора Василия Лопатина, ту, что в фильме играл Никулин, должен исполнить Иван Волков. В канун 1943 года герой отправляется в трехнедельный отпуск в глубокий тыл, в Ташкент, где на местной киностудии снимается фильм по его сталинградским очеркам. Ему предстоит навестить семью погибшего однополчанина, встретить Новый год в мирной компании, пережить недолгую, но яркую любовь — провести 20 дней отпуска без войны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Герой Ивана Волкова военкор Лопатин своим визитом буквально разворошил жизнь эвакуированных женщин. Каждая стремится встретиться и поговорить с ним, получить утешение и надежду, что мужья и сыновья скоро вернутся с фронта, ведь и он был в Сталинграде и смог выжить. Женщины к Лопатину так внимательны, потому что чувствуют потребность в мужском плече хотя бы на несколько минут. Как признается партнерша Ивана Волкова Светлана Колпакова, интеллигента сыграть невозможно, им можно только быть.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Актриса играет Нику, костюмера эвакуированного в Ташкент московского театра. Как признается Светлана Колпакова, в работе над ролью образ, созданный на экране Людмилой Гурченко, на нее не давил. Она прислушивалась к задачам, которые ставила режиссер. В своей героине Светлана Колпакова видит жажду жизни. Возможно, именно поэтому любовь приходит так стремительно. Актриса полагает, что в мирной жизни ее героиня и не обратила бы внимания на этого мужчину. А в этих обстоятельствах ее не испугала даже разница в 17 лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В спектакле заняты и дети артистов. Светлана Колпакова на сцену выходит вместе со своим пятилетним сыном Андреем. Актриса очень сопротивлялась, не хотела, чтобы мальчик пошел в артисты. Но режиссер разглядела дарование, и этому сопротивляться было сложно. Если Андрей быстро влился в работу над спектаклем, то мама до сих пор боится за него.

— У меня впервые, когда я думаю не только о своей роли, но и одновременно волнуюсь за сына, — призналась Светлана Колпакова. — Но риск оправдан. Потому что происходящее на сцене очень красиво и плунжерами создается мощный образ.

Разбитое сердце

В спектакле также заняты Игорь Хрипунов, Армэн Арушанян, Алексей Варущенко, Юлия Ковалева, Илья Козырев, Алексей Красненков, Анастасия Скорик, Мария Сокольская, Дмитрий Сумин, Валерий Трошин, Алена Хованская, Дарья Юрская, Маргарита Якимова. Все они играют по несколько ролей. Сценарий Симонова густонаселенный.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

У народного артиста Михаила Пореченкова одна роль. Его персонаж — летчик Юрий Строганов, с которым Лопатин познакомился в поезде по дороге в Ташкент. Герою изменила жена, и он не может ее простить, хоть и очень любит. Мужчину с разбитым сердцем в фильме играл Алексей Петренко — небольшая, но запоминающаяся работа в картине Германа. Переиграть предшественника Пореченков даже не пытался.

— Моя главная задача была сделать не хуже, чем у Алексея Васильевича. Петренко — великий актер, — говорит Михаил Пореченков. — Я играю человека с раненой душой. Война проходит через жизнь людей, затрагивает самые мирные уголки души человеческой и в итоге поглощает всё. Об этом мы и хотели сказать своим спектаклем. Война расставляет свои акценты, а мы только считываем то, что она делает. У меня два деда не вернулись с фронта. А эту работу я посвящаю мирному времени.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Проза Симонова современна, честна по форме, считает режиссер спектакля. Будучи военным корреспондентом, он знал войну без прикрас.

— Он выводит на первый план людей, находящихся вдалеке от линии фронта, в эвакуации, — отмечает Марина Брусникина. — Они неожиданно вырваны из привычной среды, перемешаны друг с другом, абсолютно потеряны, эмоционально раздерганы. Их жизнь изменилась в один момент, и с этим ничего нельзя поделать, кроме как пытаться каким-то образом жить дальше. Более того, надо находить в себе мужество не просто существовать, но и бороться за победу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина