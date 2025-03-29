А Мурке можешь: страдания Дон Жуана и немецкие богоискатели

Первый месяц весны изобиловал столичными театральными новинками. Палитра премьерных спектаклей — от любовных приключений Дон Жуана до детективной разборки в Германии 1960-х годов. Критик Влад Васюхин посетил для «Известий» все самые заметные премьеры московских сцен.

«Дон Жуан. Новый миф»

Московский Губернский театр

Жан-Батист Мольер, творивший в XVII веке, оказался вдруг одним из хедлайнеров нынешнего московского театрального сезона. И хотя комедия о «величайшем нечестивце» и «настоящем сластолюбце» Дон Жуане написана ровно 360 лет назад, едва ли именно этот факт послужил причиной для постановки. Скорее всего, главная мотивация — наличие в труппе МГТ идеального кандидата на роль героя-любовника.

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Антон Хабаров не только эффектно демонстрирует семейные трусы в сцене соблазнения монашки или изображает козла на свадьбе зверей. Его безнравственный персонаж начинает испытывать муки совести, страдать от безверия. И здесь артист не менее убедителен. А центром зрелища становятся их беседы о добре и зле, о любви и Боге с преданным и наивным слугой Сганарелем (Михаил Шилов).

Спектакль Максима Меламедова получился красивым и, что могут поставить ему в упрек, медитативным. Если вы не совпадете с заданным ритмом, то ряд эпизодов покажется излишне затянутым и даже вялым. А вот если окажетесь в «одной струе», то получите удовольствие. Непонятно лишь — почему вместо «каменного гостя» режиссер поставил в название «новый миф»? В общем-то, пьеса старая.

«Мещане»

Театр Ермоловой

Дебютная пьеса Максима Горького про время и семью мещан Бессемёновых с момента написания в 1901 году имела несколько удачных воплощений. Время покажет — войдет ли в их число поставленный на Новой сцене Ермоловского театра спектакль Григория Южакова. Но уже сейчас стоит отметить, что режиссер собрал сильный актерский ансамбль, где ветеранам труппы (Георгий Назаренко, Елена Силина, Светлана Головина, Ирина Савина, Андрей Попов) не уступают молодые (Егор Абрамов, Виктор Ворзонин, Александра Милешина).

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Семейный конфликт, в котором у каждого своя правда — поколенческая, идеологическая или иная, — Южаков решает традиционно, без экспериментов, спецэффектов и модных технологий. Это тот случай, когда «режиссер умер в актерах», когда перед нами «нескучная классика», что по нынешним временам — редкость.

«Осень»

МХТ имени Чехова

Три года назад Ольга Литвинова и Артем Быстров вместе с режиссером Андреем Гончаровым удивили Москву «крестьянским триллером» «Чрево» по ранней прозе Евгения Замятина. И вот — их новая совместная работа на Новой сцене, где дуэт прекрасных артистов разыгрывает написанный в 1886 году рассказ шведского классика Августа Стринберга.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Эти сцены из десятилетней супружеской жизни еще нестарых, но уже охладевших друг к другу и утративших свежесть чувств Акселя и Лили многим зрителям покажутся знакомыми. Тем более изобретательный постановщик смешал и времена (в распоряжении персонажей — мобильный телефон и электрогитара), и жанры (психологический театр соседствует с иммерсивным и даже с клоунадой). Однако все ли супруги попытаются, подобно двум этим героям, превратить осень жизни в ее весну, снова устроив себе свидание в отеле, где всё и начиналось?

«Зеркало»

«Пространство Внутри»

Мюнхен, середина 1960-х годов. В съемную квартиру к молодому радиоведущему Полю неожиданно (и не вовремя!) заваливается профессор-искусствовед с довольно странной просьбой: заменить в аудиозаписи его лекции слово «Бог» на другое обозначение — «То высшее существо, которое мы чтим». Это становится завязкой интеллектуальной дуэли, по ходу которой зрители, в частности, узнают, что профессор торгует украденными из Дрезденской галереи картинами, а отец Поля — бежавший в Латинскую Америку и найденный МОССАД нацистский генерал. И что у них есть общая тайна.

Фото: пресс-служба «Пространства внутри»

В основе инсценировки — рассказ Генриха Бёлля «Молчание доктора Мурке», а еще соавтором указан Курт Воннегут. Режиссер Савва Савельев выступил в этом вроде бы просто устроенном, но полном подтекстов и рефлексии спектакле еще и как драматург, художник и участник актерского дуэта — он сыграл профессора. А его партнером по «детективному кабаре», так обозначен жанр «Зеркала», стал Павел Табаков. Представитель знаменитой актерской династии не подкачал, придав убедительности весьма противоречивому образу.

«И.А. Бунин. В Москве»

Центр драматургии и режиссуры

Если этот спектакль напомнит театралам о «Мастерской Петра Фоменко» времен ее юности, то ничего удивительного. Три известных рассказа Ивана Бунина («Ида», «В одной знакомой улице» и «Чистый понедельник») срежиссировал Кирилл Пирогов, «фоменковец» с 1994 года. Поставленный как студенческий, теперь спектакль будет идти на одной из площадок ЦДР — на Беговой. Играют шесть прошлогодних выпускников Щукинского училища, Пирогов был худруком их курса.

Фото: пресс-служба Центра драматургии и режиссуры