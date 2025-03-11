Танцы со смертью: Антон Хабаров сыграл Дон Жуана в комедии Мольера

Главную роль в постановке по комедии Мольера «Дон Жуан» режиссер Максим Меламедов предложил Антону Хабарову, который известен также образом Казановы из одноименного сериала. Соблазнитель со стажем партнерствует на сцене со своей женой. Елена Хабарова играет супругу Дона Жуана Эльвиру. Рассказывая о пикантной теме, в МГТ обошлись без пошлости и прямолинейности. «Известия» побывали на премьере.

«Дон Жуан» в Московском Губернском театре

Поставить «Дон Жуана» Мольера — соблазнительная история. И сколько вариантов сценического воплощения классики видели зрители. Вот и в Губернском решили, что пришел их черед. Черно-белые афиши с крупными планами небритого Антона Хабарова с непривычно длинными волосами настраивали на что-то далекое от веселья, философское и мрачное. Рекламный баннер обещал крен в размышления и осмысление, поэтому жанр спектакля обозначен как трагикомедия.

Антон Хабаров и Екатерина Стриженова Фото: пресс-служба МГТ

В прочтении режиссера Максима Меламедова постановка называется «Дон Жуан. Новый миф». Зритель ее ждал, билеты раскупили задолго до премьерных показов . Да еще и стартовавший сериал «Казанова» с Антоном Хабаровым в главной роли добавил ажиотажа вокруг «Дон Жуана».

— Наш герой — не просто обольститель женщин, циник и обаятельный ловец умов, — говорит режиссер Максим Меламедов. — Он в первую очередь человек сломленный, человек, который ни во что не верит : ни в людей, ни в любовь, ни в Бога, ни в черта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

С этим убеждением постановщик и выстраивал образ героя. Дон Жуан изначально жестокий, безнравственный искатель приключений, насильник и убийца, с течением времени становится в искусстве всё более обаятельным и популярным обольстителем и философом . Он опасен, циничен, но при этом прекрасен. А люди склонны верить красивым людям. Он не знает тормозов в поиске наслаждений. Единственный, кто пытается его приземлить и вразумить, — слуга Сганарель (Михаил Шилов). Преданный Дон Жуану, он будто голос совести, пытающийся спасти его. Но чаще всего это глас вопиющего в пустыне.

Сценограф Филипп Шейн создал на сцене одну большую декорацию, напоминающую храм, который является центром мироздания в любой ситуации . Туда приходит на исповедь Сганарель. Но просит он не за себя, а за своего хозяина. Ему опротивело распутство Дон Жуана.

— Мой господин Дон Жуан — величайший из злодеев, которых когда-либо носила земля. Это собака, чудовище, дьявол, еретик. Он как гнусный скот, свинья, Сарданапал. Он считает вздором то, во что верим мы, Святой отец. Он на что угодно готов ради своей страсти. Он брак использует, как ловушку. Ему без разницы, на ком жениться. Я не могу больше у него работать, да лучше бы я самому черту служил, — эмоционально выговаривается Сганарель.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

В то время пока слуга исповедуется, за ним наблюдает хозяин, а в какой-то момент он выманивает Пастора (Юрий Колганов) и занимает его место. Но шуткам в храме не место, и это еще больше злит Сганареля. А у нехристя-хозяина это вызывает только спортивный интерес. Он готов на спор соблазнить даже монашку. И делает это на глазах у изумленного пуританина. Тем временем в самый пикантный момент в храм врывается Эльвира (Елена Хабарова). Жена Дон Жуана знает за своим возлюбленным слабость до женского пола. Бороться с ним она не в состоянии, поэтому отводит душу в драке.

А Дон Жуан уверен, что постоянство годится только для чудаков. Любая красавица вольна очаровывать, и преимущество первой встречи не должно отнимать у остальных те законные права, которые они имеют в сердце своем. Он подобно Александру Македонскому желал бы, чтобы существовали еще и другие миры, где ему было бы позволено осуществлять свои любовные победы. Свои похождения он фиксирует на деревянных бухгалтерских счетах.

Танец со смертью

Удивительно, как режиссеру удалось метафорами и намеками рассказать о том, что творится за закрытыми дверьми спальни. Сцена с Эльвирой переносится под юбку колокола. У этого ударного музыкального инструмента есть такая деталь, иначе она обозначается телом. Есть в этом что-то эротичное. С каждым ударом языка колокола в воздух взлетает пыль веков. При этом что происходит внутри, зрители только могут воображать в меру своей осведомленности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Взлетающая вверх пыль, пудра, мука, известка — всё это аллегория влечения Дон Жуана. Единственная эротика в спектакле — разоблачающийся Антон Хабаров. Как в фильме «9 ½ недель» артист снимает рубашку, потом штаны… и остается в одних семейных трусах. Это, возможно, несколько смущает артиста, но не его героя. Дон Жуан в исподнем бегает по сцене, и тут уже не до Мольера. Дамы достают свои телефоны, чтобы запечатлеть этот момент.

Фото: пресс-служба МГТ/Галина Фесенко

— Репетиции длились два месяца, но готовиться к работе с режиссером мы начали год назад, это дало нам возможность заранее отсечь лишнее в трактовке моего персонажа и произведения , — говорит Антон Хабаров.

Режиссер Максим Меламедов предлагает увидеть неоднозначный, сложный образ Дон Жуана в вечном конфликте добра и зла, в смертельно опасной игре обольщений , в споре двух героев — Сганареля и его хозяина.

— Мой Дон Жуан — это обреченный на безверие человек, который сам страдает от этого, — считает Антон Хабаров. — В своем тщеславии он доходит до вседозволенности — ему кажется, что поскольку нет справедливости, миром правят деньги, нет ни Бога, ни черта, то нет и наказания ни за что. Но это его большая ошибка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Художественный руководитель МГТ Сергей Безруков уверен, что высокая комедия — это всегда вызов, проверка на уровень мастерства. Она требует от режиссера и актера легкости, точности, виртуозности в сочетании с серьезностью темы пьесы.

— Я очень люблю такую режиссуру, когда комедия превращается в исповедальное творчество, когда это разговор о душе, — говорит худрук. — И в этом спектакле мы не только радуем зрителя, смешим, хулиганим, но и заставляем задуматься о вечных вопросах.

Мольеровский фарс оборачивается настоящей трагедией в финале. На глазах у друзей и близких Дон Жуан раскаивается . Встреча со священником в лесу совершает переворот в душе. И вот Пастор уже радуется переменам, а Сганарель ликует, что его господин полюбил небо. Но не тут-то было. Оказалось, Дон Жуан притворщик. Он нисколько не изменился. И чувства его всё те же. Эту игру близкие не могут ему простить. И чтобы доказать свою прежнюю неотразимость, сластолюбец выбирает себе в жертвы ту, которую ни разу не смог затанцевать. Перед ним пали ниц все женщины, встретившиеся на пути. Единственная, кого он не пробовал соблазнить, так это смерть. Это будоражит его сознание. В схватке разума и призраков побеждает нечисть. Запретный плод сладок. И танец со смертью становится последним в его жизни.

Фото: пресс-служба МГТ

Пожалуй, роль смерти самая зловещая в спектакле. Согласиться надеть маску с пустыми глазницами и оголенными челюстями под силу немногим. Но на эту роль режиссер отобрал легких и воздушных балерин. Их несколько, так как график танцующих артистов такой же сложный, как и у играющих, и совместить их непросто.

Сганарель рыдает над бездыханным телом. А прихожане храма прощают Дон Жуану его прегрешения и воздвигают ему памятник. И каждую весну его подновляют штукатуркой и краской. Но теперь он безопасен, теперь Дон Жуан возвышается только над чужими надгробьями.