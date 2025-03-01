Следствие по телу: в Театре Гоголя идет процесс Раскольникова

На Основной сцене Театра Гоголя представили премьеру по роману Достоевского «Преступление и наказание». Режиссер Антон Яковлев создал спектакль в форме следствия по делу об убийстве старухи процентщицы и ее сестры. Подозреваемый — Родион Раскольников, адвокат — Свидригайлов, а следователь — Порфирий Петрович . 28 февраля «Известия» побывали на премьере и стали свидетелями по делу.

Добрый следователь

Роман Федора Достоевского — желанный материал в любом театре, но классика дается не каждому. У худрука Театра Гоголя Антона Яковлева замысел постановки «Преступления и наказания» зрел несколько лет. Углубившись в литературу и воспоминания автора, режиссер решил предложить героям романа свои обстоятельства. Персонажи Достоевского становятся участниками необычного следственного эксперимента, устроенного специально для Родиона Раскольникова . Зритель словно погружается в лихорадочный сон главного героя, настолько странным кажется место, в котором он находится, и люди вокруг него.

Эпиграфом к спектаклю стала цитата, выведенная на экран: «Третью неделю Родион Романович бредил в тяжелой лихорадке в тюремном лазарете… И были у него разные странные сны…»

Актер Василий Неверов в роли Родиона Раскольникова в спектакле «Преступление и наказание» в Московском драматическом театре имени Н.В. Гоголя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

На авансцене остов железной кровати. Сквозь решетку сумасшедшими глазами на зал смотрит Раскольников в исполнении Василия Неверова. Ему плохо. Его мучают призраки. Но очнувшись, он оказывается на месте преступления. Здесь убили Алену Ивановну, старуху процентщицу и ее сестру Лизавету. Следы кровавой расправы замывает уборщица (Анна Гуляренко). На ее большой швабре — окровавленная ветошь. За столом стенографистка (Янина Третьякова), которая клацает по клавишам печатной машинки, фиксируя протокол допроса. А допрашивает Родиона Романовича следователь Порфирий Петрович (Дмитрий Высоцкий).

Актер Андрей Финягин в роли Свидригайлова в спектакле «Преступление и наказание» в Московском драматическом театре имени Н.В. Гоголя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Он жесток, конкретен, сыплет фактами и не дает расслабиться подозреваемому. В такой ситуации помочь может только адвокат. Он является в лице Свидригайлова (Андрей Финягин). Лощеный, в хорошо пошитом костюме цвета бордо, защитник не спешит вникать в суть дела. Он неспешно открывает дипломат и достает из него ланч-бокс . Обед — это святое. И это в то время, как участники этой темной истории рассказывают о своей жизни впроголодь, как каждый принес в жертву самое ценное, что у них было, ради насущного. Соня — продала свое тело. Отец ее, Семен Захарович Мармеладов, пропил всё от безысходности. Мачеха Катерина Ивановна в молодости подавала надежды, с отличием окончила губернский дворянский институт, но утратила все перспективы, впервые выйдя замуж за лихого человека.

Многоликий Достоевский

В спектакле, по замыслу постановщика, все, кроме Василия Неверова и Андрея Финягина, играют несколько ролей. Заслуженная артистка России Анна Гуляренко перевоплощается в диаметрально противоположные персонажи. То она уборщица, то мать Раскольникова Пульхерия Александровна, то бабка-свидетельница, а то Алена Ивановна, жертва преступления. Художник по костюмам Тамара Эшба сделала из актрисы разбитную роковуху. Это не жалкая старуха процентщица, которую все помнят по хрестоматийным иллюстрациям и кинообразам. На ней жемчужное ожерелье в десяток нитей, черный жакет, короткая стрижка. У нее губы с алой помадой и такие же красные модные очки. Глядя на нее, поверишь, что такая мадам сживет со свету кого угодно.

В исподнем ходит Соня Мармеладова. На панель ее толкнула мачеха Катерина Ивановна в минуту полного отчаяния. И она раскаивается, обнимает и плачет. Но ничего не попишешь.

Актеры Анна Гуляренко в роли Пульхерии Александровны, Василий Неверов в роли Родиона Раскольникова и Анастасия Епифанова в роли Дуни в спектакле «Преступление и наказание» в Московском драматическом театре имени Н.В. Гоголя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Пойти и продать свое тело — тоже нужно иметь определенный характер, — считает исполнительница роли Сони Янина Третьякова. — Я до сих пор пытаюсь найти в своей героине отрицательную сторону. Она не только жертва, она может делать еще и жесты. Например, положить деньги. Это юношеский максимализм, с которым она сама борется. Чем больше страстей, тем больше страсть, гордыня. Если ей не с чем бороться, то это уже святая, а она все-таки человек.

Актриса Янина Третьякова в роли Сони Мармеладовой в спектакле «Преступление и наказание» в Московском драматическом театре имени Н.В. Гоголя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Один из самых страшных образов в спектакле создает Алена Гончарова. Она играет две роли. Появляется она в образе убиенной сестры процентщицы Лизаветы. На сцене идет следствие, допрос, но зритель смотрит на сидящую спиной к залу девушку в пальто и шляпе. Ее скрывает головной убор. Она отпускает односложные реплики, которые эхом звучат в пронзительной тишине. Она ничего не делает, но кисть ее руки ходит ходуном. И на это невозможно не обратить внимание . А потом эта несчастная девушка перевоплощается в лошадку из воспоминаний Родиона Раскольникова. Это животное — детская травма. Когда-то на глазах мальчика тощую кобылу запрягли в телегу, на которую посадили несколько человек. Они, испытывая на прочность лошадь, стали погонять ее, а когда та обессилела и упала, была зарублена пьяными наездниками. На то, как мечется по сцене Алена, как умирает перед испуганным Родионом, смотреть без слез невозможно.

По мнению Лужина, «самым развращенным и погибшим в пороках человеком» является Аркадий Иванович Свидригайлов. Но именно он совершает благих дел больше, чем остальные герои «Преступления и наказания». Видимо, поэтому режиссер отвел ему роль адвоката Раскольникова.

Актриса Алена Гончарова в роли Лошади в спектакле «Преступление и наказание» в Московском драматическом театре имени Н.В. Гоголя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Выбор на роли актеров — определяющее условие для спектакля, — рассказал «Известиям» Антон Яковлев. — Я пробовал на Раскольникова нескольких человек, но Вася Неверов — наиболее точное попадание в мою версию «Преступления и наказания». Янина Третьякова (Соня) и Андрей Финягин (Свидригайлов) — одни из лучших актеров сегодня в театре . Очень сильные и тонкие артисты. Никогда нельзя рекомендовать работать с оглядкой на предшественников. Достоевский был с ними, но с вами он в первый раз. И артисты должны пропустить все через себя и разговаривать со зрителями сегодняшним языком.

Плохой хороший человек

Антон Яковлев не рекомендовал артистам смотреть другие версии «Преступления и наказания», чтобы отсечь желание походить на кого бы то ни было.

— Раскольников сам разбирает события, которые с ним происходили или нет, а если да, то в какой последовательности, — говорит исполнитель роли Раскольникова Василий Неверов. — Это спектакль про его внутреннюю рефлексию, самоедство и попытку выбраться из этого . Плохо, когда человек разочаровывается, это может привести к фатальному. «Преступление и наказание» — одно из немногих произведений Достоевского, в котором в конце есть хоть небольшая надежда.

Актеры в сцене из спектакля «Преступление и наказание» в Московском драматическом театре имени Н.В. Гоголя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Достоевский представляет Родиона Романовича так: бывший студент юридического факультета 23-х лет, нищий, красивый, высокий, стройный, с темно-русыми волосами и темными глазами. Он философ, гордый, нелюдимый, самоотверженный, способен к состраданию. А Василий Неверов говорит о своем герое, что Раскольников еще и очень хороший человек и, несмотря ни на что, справедливый.

— У моего приятеля бабушка врач, и она мне говорила, что если читать Достоевского, то его герои испытывают такой большой спектр эмоций, что от этого может случиться остановка сердца , — признался «Известиям» Василий Неверов. — Художественная литература помогает читателю рефлексировать и испытывать максимальную гамму эмоций, но всё это про нас.

Актеры в сцене из спектакля «Преступление и наказание» в Московском драматическом театре имени Н.В. Гоголя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Режиссер уверен, «Преступление и наказание» — один из тех главных романов, которые необходимо прочесть, даже если не любишь Достоевского. Потому что это произведение — определяющее, ключевое в мировой литературе. Роман потрясающе показывает двойственную суть человеческой природы . Он — как зеркало, в котором каждый может увидеть свои темные и светлые стороны.