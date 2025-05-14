Российский гобоист Освер получил II премию на конкурсе «Пражская весна»
Солист Санкт-Петербургского Дома музыки Федор Освер получил II премию на Международном конкурсе «Пражская весна». Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе ведомства.
«Поздравляем солиста Санкт-Петербургского Дома музыки Федора Освера с присуждением II премии на Международном конкурсе «Пражская весна», — говорится в публикации на странице Дома музыки в соцсети «ВКонтакте».
Кроме того, солист был удостоен приза зрительских симпатий, приза издательства Bärenreiter, а также получил приз Праги как самый успешный лауреат.
Президент РФ Владимир Путин 25 марта наградил молодых деятелей культуры, а также вручил премии в области литературы и искусства за произведения для детей за 2024 год. Премии для молодых деятелей культуры поручили директор проектно-научного центра классической и традиционной архитектуры Московского архитектурного института (МАРХИ) Алексей Капустин, худрук Московского государственного академического симфонического оркестра Иван Никифорчин, артистка балета Государственного академического Мариинского театра Рената Шакирова.