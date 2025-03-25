Путин вручил премии молодым деятелям культуры и за произведения для детей
Президент РФ Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в Кремле 25 марта наградил молодых деятелей культуры, а также вручил премии в области литературы и искусства за произведения для детей за 2024 год.
«Этот праздник (День работников культуры. — Ред.) учрежден в знак глубокого уважения ко всем, кто трудится в этой сфере. Своим талантом, достижениями утверждает непреходящую значимость традиций и ценностей, которые составляют саму суть и смысл отечественной культуры. Ее гуманистические и нравственные идеалы служат нерушимой связующей нитью для всех поколений просветителей и творцов», — отметил он во вступительной речи.
Премии для молодых деятелей культуры за минувший год присуждены директору проектно-научного центра классической и традиционной архитектуры Московского архитектурного института (МАРХИ) Алексею Капустину, художественному руководителю Московского государственного академического симфонического оркестра Ивану Никифорчину, артистке балета Государственного академического Мариинского театра Ренате Шакировой.
В области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2024 год премии получили художник-иллюстратор Ольга Йонайтис, писатель и гендиректор издательства «Проспект» Леонид Рожников, худруководитель Ансамбля песни и пляски имени Локтева Леонид Фрадкин, а также главный балетмейстер коллектива Марина Егорова и главный хормейстер Анна Аверьяненко.
День работника культуры отмечается ежегодно 25 марта. Он посвящен деятелям искусства, представителям творческих профессий, сотрудникам музеев, театров, концертных залов, библиотек и другим специалистам, деятельность которых направлена на сохранение и приумножение культурного наследия России.