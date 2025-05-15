Охота за признаком: выплаты на детей и участникам СВО рискуют оказаться заблокированными

Банки усилят контроль за транзакциями с соцвыплатами, которые имеют признаки обналичивания. Речь идет о маткапитале, пособиях на детей, а также выплатах бойцам СВО и их семьям, выяснили «Известия». ЦБ будет требовать более тщательного контроля за такими операциями — это следует из обновленного проекта положения регулятора (есть у «Известий»). Если финорганизация признает перевод подозрительным, в будущем сомнительные операции этого клиента могут блокировать и дополнительно проверять. Причем рискованными могут счесть даже платежи в торговых точках без терминалов, а также оплату услуг репетиторов. Пострадают ли добросовестные клиенты — в материале «Известий».

Средства соцподдержки могут чаще блокировать

ЦБ включил транзакции с соцвыплатами с признаками обналичивания в список критериев подозрительных операций, которые могут быть замешаны в отмывании преступных доходов. Это следует из обновленного положения Банка России 375-П (есть у «Известий»), которое регулирует эту сферу. Также кредитные организации будут активнее следить за другими переводами бюджетных средств (например, грантами или гостендерами).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Под категорию соцподдержки подходят материнский капитал и жилищные сертификаты, уточнила глава департамента комплаенса Совкомбанка Марина Бурдонова. Также речь идет о выплатах участникам специальной военной операции (СВО) на Украине и их семьям, детских пособиях и перечислениях на ребенка, добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Справка «Известий» Материнский капитал — выплаты семьям за рождение детей. Его сумма при появлении первого ребенка — 676 тыс. рублей, второго — 893 тыс. рублей. Эти деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, социальную адаптацию детей-инвалидов или на формирование накопительной части пенсии матери. Государственные жилищные сертификаты — это субсидии на покупку квартиры для льготников (например, жителей Крайнего Севера, сотрудников полиции и МЧС) и граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

— Смысл требований ЦБ в том, чтобы обратить внимание банков на определенный тип операций. Если раньше за ними следили только отдельные игроки, то теперь они окажутся под контролем всех кредитных организаций, — отметил замруководителя Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов.

Банки обязаны документально фиксировать необычные операции, критерии которых указаны в положении 375-П, уточнил Александр Наумов. По каждой из них кредитная организация анализирует профиль клиента, основных контрагентов, основания совершаемых операций и другие параметры. После анализа банк принимает субъективное решение о наличии подозрений в отмывании денег — если они есть, организация обязана сообщить об операции в Росфинмониторинг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— На этом этапе анализируются уже совершенные операции клиента, поэтому приостанавливать их не будут. Но это возможно в дальнейшем, если банк признает деятельность клиента подозрительной, — пояснил Александр Наумов.

Также кредитные организации вправе самостоятельно устанавливать критерии необычности операций в дополнение к тем, которые рекомендует Банк России, уточнил Александр Наумов.

В пресс-службе «Сбера» уточнили, что банки уже сейчас выявляют схемы с использованием соцвыплат. Представители Совкомбанка также особенно внимательно следят за операциями с использованием бюджетных средств. «Известия» направили запросы другим участникам рынка, а также в ЦБ и Росфинмониторинг.

Последствия для получателей пособий

Появление новых признаков подозрительных операций неизбежно приведет к увеличению числа проверок таких транзакций, уточнил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Вероятность приостановок платежей и запросов дополнительных документов для их проведения также вырастет.

Более строгим станет анализ операций с признаками многократного перенаправления средств, перевода крупных сумм между физлицами, а также небольших, но регулярных перечислений между ними, уточнил Владимир Чернов. Это связано с тем, что злоумышленники всё чаще используют легальные соцвыплаты как прикрытие для вывода нелегальных средств.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Особые подозрения будут вызывать платежи лицам, связанным с теневой деятельностью. Речь идет об играх в нелегальных онлайн-казино и букмекерских конторах, приобретении наркотиков и других незаконных товаров и услуг.

— Кроме того, в зоне риска окажутся P2P-переводы для покупки криптовалюты, — пояснил эксперт.

Следить будут за всей цепочкой переводов, потому что мошенники скрывают источники за длинными последовательностями перечислений, предупредил глава аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. Если полученные по соцвыплатам средства поступят на счет посредника, который совершит с ними подозрительные действия, вопросы у банков могут появиться ко всем участникам схемы — даже если это произошло непреднамеренно.

— Последствия очень простые — последующие подозрительные переводы могут задержать до подтверждения их легальности с помощью дополнительных документов, — пояснил Олег Абелев.

Уже сейчас около 30–40% пользователей сталкивались с временной приостановкой операций или запросами документов от банка, уточнил Владимир Чернов. Рост числа проверок стал ощущаться особенно явно после весны 2024 года. Даже обыденные операции, такие как оплата услуг репетиторов или продажа личных вещей на онлайн-платформах, могут вызывать подозрения банков, если они происходят регулярно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Чтобы минимизировать риск дополнительных проверок, стоит использовать один и тот же банк и счет для получения и расходования средств и избегать частых мелких переводов между физлицами, — рекомендует Олег Абелев.

Однако при логичном объяснении и предоставлении необходимых документов операции без проблем разблокируют, уточнил Владимир Чернов. Полная заморозка счета возможна только в случае явного нарушения закона или наличия устойчивых признаков отмывания денег.

Почему особое внимание уделяют соцвыплатам

— Банк России несколько раз отмечал, что в последние годы увеличилось число операций, связанных с неправомерным использованием бюджетных средств. Критерии необычных операций нужны, чтобы дать банкам основание для фиксирования таких операций и их последующего анализа, — уточнил Александр Наумов из НСФР.

Есть много схем обналичивания маткапитала — например, через приобретение автомобиля или вложение в образовательные программы, уточнил он. Также есть соцвыплаты для поддержки участников СВО, их семей и людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Если операции с этими средствами попадут под критерии ЦБ, банки будут обязаны их проверить.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Нововведения регулятора, вероятнее всего, связаны с тем, что мошенники стали чаще красть деньги, перечисленные в качестве поддержки для военнослужащих и их семей, отметила глава департамента финансового мониторинга и комплаенса банка «Зенит» Елена Сираева. Движение их средств будут отслеживать, чтобы пресекать подобные случаи.

За какими еще операциями ЦБ потребует усилить контроль

— Нововведения могут затронуть также юрлиц и индивидуальных предпринимателей, — уточнил Александр Наумов.

Существует множество схем обналичивания госсредств, которые медицинские и образовательные организации получают для поддержки отдельных категорий работников, уточнил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. В результате таких махинаций деньги обычно попадают не к сотрудникам, а в руки администрации.

Схожие практики используются и при исполнении госзаказа, уточнил Александр Сафонов. Многие коррупционные схемы подразумевают обналичивание и использование целевых средств не по назначению — для этого их могут выводить через подставные компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также организации перепродают товары, купленные за счет грантов или тендерных средств, а также проводят закупки у дочерних компаний и договорных поставщиков. В таком случае государственные средства просто утекают в сторонние компании и легко выводятся.

Системное усиление контроля за операциями с бюджетными деньгами поможет снизить объемы коррупционных схем, заключил Владимир Чернов. В перспективе это повысит эффективность программ господдержки, особенно в социальной сфере. Тем не менее даже добросовестные получатели льгот могут столкнуться с дополнительной бюрократией, к которой стоит готовиться уже сейчас.