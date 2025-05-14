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Юрист предупредил о наказании за разведение огня на даче

Юрист Ким: штраф за нарушение пожарной безопасности составит до 50 тыс. рублей
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Фото: ТАСС/Бизнес Online/Андрей Титов
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За разведение открытого огня на дачном участке в нарушение правил может грозить административная или уголовная ответственность. Об этом 14 мая рассказал «Известиям» юрист, руководитель юридической группы Владислав Ким.

«Если произошло нарушение требований пожарной безопасности, но это не повлекло возникновение пожара или уничтожения, повреждения чужого имущества, либо причинения вреда здоровью, то в таком случае административный штраф налагается и составляет он от 5 тыс. до 15 тыс. рублей», — пояснил эксперт.

Он добавил, что штраф выше, когда огонь разводят в условиях особого противопожарного режима, введенного органами государственной власти. В этом случае придется заплатить от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Штраф от 40 тыс. 50 тыс. рублей, уточнил Ким, наложат, если костер привел к пожару, повреждению или уничтожению чужого имущества или легкому и средней тяжести вреду здоровью.

«Уголовная ответственность может наступить, если был причинен по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, либо смерть. Либо в результате неосторожного обращения с огнем уничтожены или повреждены лесные насаждения, и был причинен значительный ущерб, то есть более 10 тыс. рублей», — отметил юрист.

Ким подчеркнул, что при использовании открытого огня для приготовления пищи нужно использовать специальные несгораемые емкости, мангалы и жаровни. Расстояние от зданий, сооружений и построек должно составлять не меньше 5 м. Оставлять костер без присмотра запрещено, а после жарки его необходимо засыпать песком, землей или водой.

Он добавил, что при особом противопожарном режиме на участке нельзя сжигать мусор. Кроме того, это запрещается делать на торфяной почве, под кронами деревьев хвойных пород или в негерметичных емкостях, при ветре больше 10 м/с. Нельзя также сжигать взрывоопасные и токсичные вещества и держать возле огня легковоспламеняющиеся жидкости.

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10 мая в Роскачестве напомнили, что закон о тишине действует не только в городских квартирах, но и на дачных загородных участках. В ведомстве уточнили, что к источникам шума относятся громкие разговоры, свист, музыка, фейерверки, ремонтные работы и лай домашних животных. За нарушение может грозить административное наказание в виде штрафа. В Подмосковье сумма составляет до 3 тыс. рублей, в Ленинградской области — до 2 тыс.

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