Дачникам напомнили о штрафах за нарушение режима тишины

Закон о тишине действует не только в городских квартирах, но и на дачных загородных участках. Об этом 10 мая сообщили в Роскачестве.

В ведомстве уточнили, что к источникам шума относятся громкие разговоры, свист, музыка, фейерверки, ремонтные работы и лай домашних животных.

В каждом регионе могут действовать свои правила: например, в Подмосковье и Ленинградской области запрещено шуметь с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни, а в будние дни — с 21:00 до 08:00.

«За нарушение может грозить административное наказание в виде штрафа. В Подмосковье сумма составляет до 3 тыс. рублей, в Ленинградской области — до 2 тыс.», — заявили в Роскачестве телеканалу RT.

Отмечается, что при первом нарушении правоохранители, возможно, ограничатся предупреждением, однако в случае повторных жалоб размер штрафа может увеличиваться.

Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков 3 мая предупредил о штрафах за выращивание некоторых видов растений на даче. Он уточнил, что в список запрещенных вошли банистериопсис каапи, гармала, голубой лотос, кат, ипомея трехцветная, роза гавайская, мимоза хостилис и другие. Из грибов нельзя выращивать виды, содержащие наркотические соединения.