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Экономика
ЦБ выпустит серебряную памятную монету к 100-летию «Артека»

ЦБ выпустит серебряную памятную монету к 100-летию «Артека»

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Фото: Пресс-служба ЦБ РФ
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Центральный Банк (ЦБ) России выпустит серебряную памятную монету к 100-летию Международного детского центра «Артек». Об этом 14 мая сообщила пресс-служба ЦБ.

«Выпускаем в обращение памятную серебряную монету к 100-летию Международного детского центра «Артек». Монета номиналом три рубля выходит в серии «Исторические события», — указано в Telegram-канале.

«Артек» находится на южном берегу Крыма. В советское время он был самым знаменитым пионерским лагерем СССР и считался визитной карточкой пионерской организации страны.

В настоящее время он является одним из крупнейших международных детских центров в мире. За время существования «Артека» там побывало более 1,8 млн детей.

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8 апреля стало известно, что ЦБ России выпустит памятные монеты к юбилею победы в Великой Отечественной войне. Уточнялось, что тираж серебряной монеты номиналом три рубля с изображением логотипа празднования 80-летия Победы составит 3 тыс. экземпляров. Тираж золотой монеты номиналом 50 рублей с таким же изображением — 1 тыс. экземпляров.

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