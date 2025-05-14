ЦБ выпустит серебряную памятную монету к 100-летию «Артека»
Центральный Банк (ЦБ) России выпустит серебряную памятную монету к 100-летию Международного детского центра «Артек». Об этом 14 мая сообщила пресс-служба ЦБ.
«Выпускаем в обращение памятную серебряную монету к 100-летию Международного детского центра «Артек». Монета номиналом три рубля выходит в серии «Исторические события», — указано в Telegram-канале.
«Артек» находится на южном берегу Крыма. В советское время он был самым знаменитым пионерским лагерем СССР и считался визитной карточкой пионерской организации страны.
В настоящее время он является одним из крупнейших международных детских центров в мире. За время существования «Артека» там побывало более 1,8 млн детей.
8 апреля стало известно, что ЦБ России выпустит памятные монеты к юбилею победы в Великой Отечественной войне. Уточнялось, что тираж серебряной монеты номиналом три рубля с изображением логотипа празднования 80-летия Победы составит 3 тыс. экземпляров. Тираж золотой монеты номиналом 50 рублей с таким же изображением — 1 тыс. экземпляров.