Банк России выпустит памятные монеты к юбилею победы в Великой Отечественной войне
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- Банк России выпустит памятные монеты к юбилею победы в Великой Отечественной войне
Центральный банк (ЦБ) России выпустит памятные монеты к юбилею победы в Великой Отечественной войне. Об этом 8 апреля сообщается на сайте регулятора.
«Банк России 9 апреля 2025 года выпускает в обращение памятные монеты серии «Юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», — указано в сообщении.
Уточняется, что тираж серебряной монеты номиналом три рубля с изображением логотипа празднования 80-летия Победы составит 3 тыс. экземпляров. Тираж золотой монеты номиналом 50 рублей с таким же изображением — 1 тыс. экземпляров.
Кроме того, ЦБ выпустят золотые монеты номиналом 10 тыс. рублей с изображением советских воинов, бросающих вражеские знамена. А также серебряные монеты с номиналом 100 рублей с изображением советских воинов, водружающих флаг над Рейхстагом.
4 апреля стало известно, что в преддверии 80-летия победы в ВОВ будет запущен проект «Музыка Победы». Его главная задача — сохранить память о подвиге советских солдат и Великой Победе через музыкальное наследие. Проект также поможет объединить разные поколения жителей России.
Отмечалось, что знаменитые военные песни обретут новое звучание, не теряя при этом своей глубины и исторической ценности. В записи композиций примут участие Полина Гагарина, SHAMAN (Ярослав Дронов), Татьяна Куртукова, Олег Газманов и другие исполнители.