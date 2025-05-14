Мурашко отметил снижение смертности в регионах с ограничениями на алкоголь
Смертность от связанных с алкоголем причин снизилась в регионах, которые ввели ограничения на его продажу. Об этом 14 мая сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе форума «Здоровье нации — основа процветания России».
По его словам, соответствующие проекты, реализованные в Республике Саха (Якутия), за короткий промежуток времени дали результат. Глава Минздрава отметил, что 204 села в регионе законодательно закрепили полный запрет розничной продажи алкогольной продукции.
«На 42% снизилась смертность от причин, обусловленных алкоголем, за период с 2005 по 2023 год. На 50% снизилось количество зарегистрированных преступлений», — подчеркнул Мурашко.
Он добавил, что по итогам 2023 года в «трезвых» населенных пунктах по сравнению с остальными уменьшился уровень смертности от вызванной алкоголем кардиомиопатии и прочих причин, связанных с его употреблением.
В начале марта депутат Госдумы Андрей Свинцов сообщил, что представил законопроект о запрете на продажу алкоголя по воскресеньям. В своем сообщении он отметил, что последний день недели стоит посвятить времяпрепровождению с семьей, занятиям спортом или походам в культурные учреждения, а также подготовиться к началу рабочей недели.