В ГД объяснили главную цель проекта о регулировании приема на платное обучение в вузы

Главной целью рассматриваемого в Госдуме (ГД) законопроекта о регулировании приема на платное обучение в вузах является синхронизация системы образования и запросов рынка труда. Об этом 14 мая «Известиям» сообщила заместитель председателя комитета ГД по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

«Главная цель законопроекта — синхронизировать систему образования с текущей и прогнозной структурой спроса на рынке труда», — подчеркнула она.

Харченко уточнила, что законопроект предусматривает сбалансированный подход к приему в вузы на коммерческой основе с учетом конкретных запросов регионов. По ее словам, система критериев будет согласовываться с региональными властями и профильными министерствами, а изначальные предложения будут формироваться высшими учебными заведениями.

«В первом чтении закон принимается концептуально, во втором чтении будут внесены поправки, которые внесут прозрачность и ясность механизмов его реализации для экспертного сообщества. Сегодня на заседании профильного комитета я настоятельно рекомендовала Министерству науки и высшего образования избегать риторики о «перепроизводстве» экономистов и юристов», — добавила она.

По словам Харченко, законопроект также нацелен на совместную с Рособрнадзором работу по борьбе с вузами, где искусственно занижают проходной балл и стоимость обучения. По ее словам, соавторами инициативы стали 347 депутатов Госдумы, в том числе 248 членов фракции «Единая Россия».

«Еще раз подчеркну, изменения направлены на повышение качества высшего образования, а не на ограничение платного приема. Только так мы сможем подготовить востребованных специалистов и защитить абитуриентов от недобросовестных образовательный организации», — заключила заместитель председателя комитета ГД по науке и высшему образованию.

Госдума планирует принять законопроект в первом чтении в мае, а в окончательном, третьем — до завершения весенней сессии, которая в этом году продлится до 3 августа.