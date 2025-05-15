Окопы и пустота: к чему приведет новое ужесточение мобилизации на Украине

На Украине снова ужесточается мобилизация. В стране уже идут проверки вузов на наличие студентов-уклонистов, похожие мероприятия планируются в отношении аспирантов. Депутат рады Дмитрий Микиша при этом заявил, что коррупционный оборот военкоматов превышает €2 млрд в год. «Известия» разбирались в ситуации.

Пошли по вузам

Украинских мужчин, которые избегали службы в ВСУ с помощью учебы, ждут серьезные проблемы. Замминистра образования Михаил Винницкий сообщил, что прямо сейчас в сотне вузов страны проходят проверки, в ходе которых должны быть выявлены студенты-уклонисты. « Если это очное обучение, то проверка происходит физически, непосредственно в аудиториях. Также изучаются документация, результаты экзаменов. Уже очевидно, что в этом году у нас будет очень много отчисленных по результатам сессии в мае–июне», — отметил он.

Винницкий также сообщил, что проверки ведутся и в отношении аспирантов. По его словам, 3 тыс. человек уже отчислены. Все они только номинально занимались образованием, на самом деле уклонялись от мобилизации. «Речь идет о выявлении тех, кто использует аспирантуру не по назначению. Сейчас проверки продолжаются. Мы будем видеть достаточно большое количество тех, кто не выполняет учебные или индивидуальные планы по результатам сессий, которые состоятся в июне», — подчеркнул он.

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Параллельно правительство страны внесло в Верховную раду законопроект, который лишит освобождения от мобилизации мужчин старше 25 лет, которые получают профессионально-техническое образование. В пояснительной записке к документу отмечается, что в последнее время выросло число военнообязанных, поступающих в ПТУ и колледжи. «Указанная тенденция требует реагирования и законодательного урегулирования по определению возраста соискателей», — подчеркивают авторы.

Другой законопроект, о котором рассказал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, предполагает мобилизацию мужчин старше 25 лет, которые получают второе высшее образование. «Уточнения вносятся во избежание судебных обжалований, поскольку суды уже начали признавать право на отсрочку обучающихся повторно», — подчеркнул он.

Людоловы на охоте

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года, с тех пор она неоднократно продлевалась. Власти страны постоянно ужесточают нормы призыва, сотрудники военкоматов регулярно проводят рейды в поисках военнообязанных. Украинские мужчины при этом стараются избежать отправки на фронт, для чего покупают фальшивые справки об инвалидности, зачисляются в вузы и аспирантуру, пытаются незаконно перейти госграницу или просто перестают выходить из дома.

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Масштабы мобилизации оценить сложно, потому что данные противоречивые. Издание The Washington Post в январе нынешнего года со ссылкой на свои источники сообщало, что всего в 2024 году в ВСУ отправили 200 тыс. человек, самые высокие темпы были с марта по июнь, а потом «пошла просадка». В апреле нынешнего года главком ВСУ Сырский заявил, что украинской армии для поддержания боеспособности необходимо пополнение в размере 30 тыс. человек ежемесячно, то есть за год надо найти более 300 тыс.

На этом фоне рейды силовиков становятся всё более жестокими. Главный скандал этого мая произошел в Харькове, где силовики при попытке мобилизации дважды ударили неизвестного в живот, инцидент сняли на видео случайные прохожие. Позже выяснилось, что пострадавший работает школьным учителем и имел законную бронь от призыва. В ТЦК при этом вину всё равно не признали, заявив, что «физическое противостояние» началось из-за провокационных действий мужчины.

Другой эпизод произошел в Днепре, где местному жителю сломали бедро. По словам потерпевшего, в ходе облавы он попытался убежать от силовиков, но те его догнали, повалили на землю и избили. В качестве доказательства он опубликовал рентгеновский снимок перелома. В ТЦК заявили, что мужчина сам виноват в произошедшем. Он якобы, когда увидел патруль, бросился бежать через дорогу и был сбит автомобилем, а военнослужащие после этого вызвали скорую помощь.

Фото: t.me/socedinstvo

Еще один инцидент произошел в городе Татарбунары Одесской области. Там сотрудница полиции сбила на пешеходном переходе семилетнюю девочку. На следующий день отец пострадавшей пришел в райотдел для выяснения подробностей, где его тут же схватили тэцэкашники. Мужчина перестал выходить на связь с семей, через несколько дней обнаружился в больнице с тяжелыми травмами. В военкомате при этом сообщили, что пострадавший находился в розыске и насилия к нему якобы не применяли.

Еще одно новшество последнего времени — предельная откровенность тэцэкашников. Так, в Сети появилась запись совещания сотрудников военкомата Житомирской области. Руководитель говорит подчиненным, что приветствует любые способы поиска потенциальных новобранцев, в том числе призывает под видом покупателей звонить продавцам машин, искать владельцев оружия, а также студентов, которых отчисляют за неуспеваемость. В свою очередь, военком из города Звягель записал видео, на котором себя и коллег назвал людоловами.

Фото: t.me/dmytrukartem

Кроме того, всё чаще появляются свидетельства крупномасштабной коррупции силовиков. Известно, что отсрочка от мобилизации стоит порядка $5 тыс., освобождение из ТЦК в случае задержания — те же $5 тыс., снятие автомобиля с военного учета — $1,5 тыс. Депутат Верховной рады Дмитрий Микиша заявил, что общий теневой оборот военкоматов превышает €2 млрд в год. По его словам, в доле с тэцэкашниками всегда находятся сотрудники правоохранительных органов.

Что говорят эксперты

Политолог Александр Семченко считает, что руководство вузов будет помогать силовикам при поиске уклонистов.

— Я уверен, что ректоры уже получили разнарядку, в которой указано, сколько студентов они должны отчислить. Я думаю, эти планы будут выполнены — я хорошо знаю, как работает украинская система образования, потому что сам преподавал в 2015–2016 годах в Киевском университете экономики и торговли, — подчеркивает он.

Собеседник добавляет, что в украинском обществе нарастают протестные настроения.

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— Мы видим, что иногда людям удается отбить какого-то конкретного призывника. При этом скоординированный протест в нынешних условиях невозможен, его довольно эффективно купируют сотрудники СБУ. Перспектив массовых выступлений я не вижу, — отмечает он.

Военный эксперт Василий Дандыкин говорит, что нынешние поиски уклонистов свидетельствуют о кризисе ВСУ.