СМИ предрекли многомиллиардные потери Киева из-за пошлин ЕС на сельхозпродукцию
Киев может столкнуться с многомиллиардными потерями на фоне повышения странами Евросоюза (ЕС) пошлин на сельскохозяйственную продукцию с Украины в июне текущего года. Об этом 14 мая сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.
«Согласно проекту, агропродовольственный сектор Киева готовится к многомиллиардному удару на фоне решения ЕС восстановить довоенные торговые ограничения в июне», — говорится в материале.
По данным портала, Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возвращение к тарифным квотам, которые были введены еще в 2017 году, «об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговле».
Отмечается, что эти меры коснутся ходовых товаров украинского экспорта, включая мясо птицы, яйца и кукурузу, что негативно скажется на экономической ситуации страны. При этом издание оценивает потенциальные потери в размере от €3 млрд до €3,5 млрд в год.
Ранее в этот день газета Financial Times сообщила, что ЕС рассматривает меры повышения пошлин на сельскохозяйственную продукцию с Украины с 6 июня текущего года. Издание уточнило, что инициатива негативно скажется на кукурузе, сахаре, меде и мясе птицы. При этом подобные условия резко сократят беспошлинные квоты для украинской сельхозпродукции.
Члены Европарламента (ЕП) от Польши Петр Мюллер и Вальдемар Буда 4 апреля обратились к Еврокомиссии с запросом о возможном продлении действия соглашения о беспошлинной торговле с Украиной, срок которого истекает 5 июня 2025 года.