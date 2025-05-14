Путин заявил о росте привлекательности Малайзии для туристов из РФ

Малайзия становится всë более привлекательной для туристов из России, Москва выражает Куала-Лумпуру признательность за шаги для обеспечения безопасности и комфорта россиян. Об этом 14 мая заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

«У нас развиваются гуманитарные связи, одно из направлений — оно носит и гуманитарный и экономический характер, — это туризм. Малайзия становится всë более привлекательной для российских туристов. Мы благодарны за то, что вы делаете, чтобы обеспечить комфорт и безопасность наших граждан», — отметил глава государства.

Глава правительства Малайзии отметил, что страна очень уважает Россию и намерена поддерживать дружеские отношения с РФ и дальше.

«Очень много лидеров приехали в последние недели к вам. И мы желаем всего самого наилучшего. Мы надеемся, что в следующие несколько дней, после отъезда в Казань, мы также проведем важные встречи. Россия для нас большой друг. Мы уважаем вашу страну», — сказал Ибрагим.

Путин добавил, что Малайзия — давний, надежный и значимый партнер для России в целом, и в Юго-Восточной Азии.

Ранее в этот день председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Малайзии предложил ему проработать новые совместные экономические проекты. По его словам, Москва видит хорошие возможности для наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Куалу-Лумпуром. Мишустин уточнил, что под этим подразумевается энергетика, промышленность, транспортная инфраструктура, агропромышленный комплекс и цифровая экономика.

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