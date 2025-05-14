Путин выразил надежду на развитие отношений РФ с АСЕАН
Россия рассчитывает, что отношения с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) будут развиваться. Об этом 14 мая сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
«С 1 января этого года вы (Малайзия. — Ред.) являетесь председателями в АСЕАН. Мы рассчитываем, что наши отношения с этим уважаемым солидным объединением (АСЕАН. — Ред) при вашей помощи будут развиваться, также как и развиваются отношения между нашими странами», — заявил он.
Глава государства уточнил, что отношения РФ и Малайзии носят дружественный, партнерский характер. По его словам, между государствами установлены устойчивые торгово-экономические связи.
Он назвал Малайзию очень надежным и значимым партнером РФ. Путин уточнил, что, несмотря на легкий упадок в минувшем году, товарооборот находится на хорошем уровне, и подчеркнул, что межправкомиссия должна сделать всё для выхода на положительный тренд развития..
Ранее в этот день председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Малайзии предложил ему проработать новые совместные экономические проекты. По его словам, Москва видит хорошие возможности для наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Куалу-Лумпуром. Мишустин уточнил, что под этим подразумевается энергетика, промышленность, транспортная инфраструктура, агропромышленный комплекс и цифровая экономика.