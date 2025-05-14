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Школьницу смертельно ранили копьем в голову на тренировке в Кабардино-Балкарии

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Фото: t.me/kbr_sledcom
dzen
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Воспитанница спортивной школы погибла, после того как ей в голову попало копье во время тренировки в городе Прохладном в Кабардино-Балкарии. Об этом 14 мая сообщили в Следственном управлении (СУ) Следственного комитета (СК) РФ по республике.

«Несовершеннолетний 2008 года рождения, оставшись без контроля преподавателя, проводившего занятие, метнул копье, которым попал в голову несовершеннолетней воспитаннице школы 2011 года рождения», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что после этого школьницу отвезли в больницу для оказания медицинской помощи, однако от полученных травм она скончалась через несколько дней.

Следователи возбудили уголовное дело и проверяют соблюдение требований техники безопасности в спортивной школе.

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28 марта в СУ СК России по Башкирии сообщили, что тринадцатилетний подросток умер после тренировки по футболу. Следствие установило, что во время тренировки мальчику стало плохо, ему вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу. Предварительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

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