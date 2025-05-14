Школьницу смертельно ранили копьем в голову на тренировке в Кабардино-Балкарии
Воспитанница спортивной школы погибла, после того как ей в голову попало копье во время тренировки в городе Прохладном в Кабардино-Балкарии. Об этом 14 мая сообщили в Следственном управлении (СУ) Следственного комитета (СК) РФ по республике.
«Несовершеннолетний 2008 года рождения, оставшись без контроля преподавателя, проводившего занятие, метнул копье, которым попал в голову несовершеннолетней воспитаннице школы 2011 года рождения», — уточняется в Telegram-канале ведомства.
Сообщается, что после этого школьницу отвезли в больницу для оказания медицинской помощи, однако от полученных травм она скончалась через несколько дней.
Следователи возбудили уголовное дело и проверяют соблюдение требований техники безопасности в спортивной школе.
28 марта в СУ СК России по Башкирии сообщили, что тринадцатилетний подросток умер после тренировки по футболу. Следствие установило, что во время тренировки мальчику стало плохо, ему вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу. Предварительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность.