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Тринадцатилетний подросток умер после тренировки по футболу в Башкирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Тринадцатилетний подросток умер после тренировки по футболу в Башкирии, проводится проверка. Об этом 28 марта сообщило следственное управление Следственного комитета (СК СК) России по республике.

Следствие установило, что во время тренировки мальчику стало плохо, ему вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу. Предварительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

«Следственным отделом по городу Ишимбай СУ СК РФ по Республике Башкортостан проводится проверка по факту смерти 13-летнего подростка», — указано в Telegram-канале СУ СК.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. После завершения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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