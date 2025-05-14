Губернатор Петербурга рассказал депутатам о реализации мегапроектов
Практически все мегапроекты находятся на стадии реализации или активной подготовки, сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, представляя отчет о работе правительства города депутатам Заксобрания.
Ключевой объект транспортного каркаса города — Широтная магистраль скоростного движения. В декабре прошлого года был завершен ее первый этап — открыта Витебская развязка. На строительство следующих этапов подписано концессионное соглашение. Обеспечено федеральное софинансирование проекта в объеме 90 млрд рублей.
Еще один проект — Большой Смоленский мост, строительство которого идет с опережением. В этом году начнется пропуск судов, а до конца 2027 года планируется запустить движение по мосту.
«Всего в ближайшие годы наша агломерация получит пять новых мостов через Неву. Один из них — в составе второй кольцевой дороги в городе Отрадное. Это очень важная для нас автомобильная переправа. Она соединит берега на большом промежутке. Почти 40 км между Ладожским мостом в Кировске и нашим Вантовым мостом», — сказал губернатор.
Также, по его словам, продвигается проект Высокоскоростной железнодорожной магистрали до Москвы. Петербург выделил на софинансирование проекта 30 млрд рублей. В рамках отдельного проекта будет построен новый терминал, второй выход из метро «Лиговский проспект», а также улично-дорожная сеть.
Беглов также упомянул круглогодичный морской курорт «Санкт-Петербург Марина», который реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». «Уже разработана необходимая документация по планировке территории. Созданы первые градостроительные планы. Идут работы по проектированию инфраструктуры», — сообщил губернатор.
На финальную стадию выходит еще один проект — «Остров фортов». Завершаются работы по благоустройству, обновлению дорожных объектов, форты подключают к инженерной инфраструктуре. Специально для Кронштадта построены катамараны «Соммерс», которые обеспечат комфортное сообщение с островами, добавил Беглов.