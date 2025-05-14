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Законопроект об аннулировании водительских прав доработан ко II чтению
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Законопроект об аннулировании водительских прав доработан ко II чтению

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Госдума готовится принять правительственный законопроект, который расширяет права Госавтоинспекции по отзыву и аннулированию водительских прав. Он доработан ко II чтению, сообщает «Коммерсантъ». Предполагаемой датой вступления в силу поправок называется 1 марта 2026 года.

Законопроект вносит поправки в федеральные законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных». Изменения были подготовлены еще в 2022 году и приняты в I чтении.

«Если при диспансеризации, медосмотре, визите в поликлинику у автомобилиста выявляются признаки медицинского противопоказания к вождению, гражданин будет направлен на внеочередное обследование. Если болезнь подтверждается, данные заносятся в базу данных Минздрава, сведения автоматически передаются в ГИБДД, права аннулируются», — сообщается в заметке 13 мая.

Отмечается, что неявка на назначенную врачом внеочередную проверку также приведет к аннулированию прав. На прохождение повторного обследования у автомобилиста будет три месяца, в течение этого времени за ним сохраняется право управлять автомобилем.

Кроме того, законопроект предусматривает перевод медицинских справок, которые выдают водительские комиссии, в электронный вид. Водительские комиссии будут передавать данные в единую базу Минздрава, где результаты будет проверять Госавтоинспекция. Также в документе прописана норма, которая позволяет восстановить права и вернуть аннулированное удостоверение после лечения после медкомиссии.

Сейчас здоровье у водителей проверяется раз в 10 лет при прохождении медкомиссии и выдаче медсправки. За этот период автомобилист может получить заболевание, несовместимое с вождением, отмечают в МВД.

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В Госавтоинспекции 1 апреля сообщили о том, что водительские права, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, автоматически продлеваются на три года. В случае истечения срока действия водительского удостоверения, например в мае 2022 года, оно будет считаться действительным до мая 2025 года.

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