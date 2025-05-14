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В Испании задержали экс-замсекретаря СНБО Украины Гладковского

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Фото: Telegram
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В Испании задержали бывшего первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского. Об этом 14 мая заявило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

«14 мая 2025 года на территории Испания правоохранительными органами был задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО», — говорится в Telegram-канале организации.

Уточняется, что его разыскивали с июня 2024 года. Гладковского обвинили в организации закупки в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей по незаконно повышенным ценам, что привело к свыше 17 млн гривен (почти 33 млн рублей) убытков для страны.

На данный момент решается вопрос о его экстрадиции на Украину.

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16 апреля 2024 года сообщалось об объявлении в розыск Гладковского.

В середине марта 2024 в НАБУ сообщили о задержании трех подозреваемых в отмывании €5,7 млн при госзакупках для украинских военных. На данную сумму планировалось закупить 5 тыс. бронежилетов, но вместо них злоумышленники приобрели элитные автомобили и недвижимость. Один из них — представитель частной компании, которая не предоставила украинскому минобороны половину от полностью оплаченных бронежилетов.

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