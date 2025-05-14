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Эксперт назвал признаки мошенничества через доставку из ПВЗ

Эксперт Бедеров: звонок из ПВЗ без предварительного уведомления должен насторожить
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В России участились случаи мошенничества с использованием фейковых служб доставки. Злоумышленники представляются сотрудниками пунктов выдачи заказов (ПВЗ) известных маркетплейсов, чтобы выманить у граждан персональные данные и деньги. О том, как обезопасить себя от этого вида мошенничества, 14 мая рассказал «Известиям» директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров.

Он объяснил, что распознать обман можно по нескольким характерным признакам. В первую очередь должно насторожить неожиданное появление звонка «от службы доставки» без предварительного уведомления через официальное приложение или электронную почту. Особенно тревожный сигнал — если звонящий начинает агрессивно требовать личную информацию: коды подтверждения из СМС, паспортные данные, СНИЛС, ИНН или банковские реквизиты.

«Сотрудники служб доставки никогда не запрашивают СНИЛС, ИНН, коды из СМС, пароли от аккаунтов или банковские реквизиты. Если у вас это просят, это мошенники. Звонки с незнакомых номеров и агрессивное требование срочно передать данные — также явный признак обмана», — предупредил эксперт.

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Если мошенникам всё же удалось получить доступ к личным данным или банковским счетам, важно действовать быстро. В первую очередь необходимо немедленно заблокировать банковскую карту, позвонив в кредитную организацию, и сменить пароли от всех важных аккаунтов — маркетплейсов, «Госуслуг», электронной почты. Далее необходимо включить двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно, а также проверить личный кабинет на портале «Госуслуги» на предмет несанкционированных действий.

Дополнительно Бедеров рекомендует подать заявление в полицию. Это можно сделать как онлайн через сайт МВД, так и лично в отделении. В заявлении следует указать все известные данные о мошенниках — номера телефонов, реквизиты для перевода денег, а также приложить скриншоты переписок.

«Если злоумышленники получили СНИЛС/ИНН, обратитесь в НБКИ (Национальное бюро кредитных историй) для установки запрета на выдачу кредитов без вашего согласия. Ну и сообщите в поддержку сервиса, от имени которого звонили мошенники. Это поможет им предупредить других пользователей», — посоветовал специалист.

Чтобы обезопасить себя, эксперт напомнил: никому нельзя сообщать коды из СМС, следует внимательно проверять адреса сайтов перед вводом данных и устанавливать приложения только из официальных магазинов. При малейших сомнениях в подлинности звонка лучше сразу положить трубку и перезвонить в официальную службу поддержки компании по номеру с ее сайта.

Ранее, 9 апреля, в компании RED Security рассказали «Известиям» о наиболее подверженных DDoS-атакам отраслях. По их данным, в 2024 году сектор услуг стабильно поднимался в рейтинге: ежеквартальный рост числа атак составлял около 35%.

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