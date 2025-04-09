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Эксперты назвали наиболее подверженные DDoS-атакам отрасли

RED Security: сфера услуг впервые вышла на третье место по объему DDoS-атак
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В первом квартале 2025 года сфера услуг впервые заняла третье место по количеству DDoS-атак, обогнав финансовый сектор и ТЭК. Всего за три месяца было зафиксировано более 27,9 тыс. атак на сервисные компании. Об этом 9 апреля «Известиям» сообщили в компании RED Security.

По их данным, в 2024 году сектор услуг стабильно поднимался в рейтинге — ежеквартальный рост числа атак составлял около 35%. Однако в начале 2025 года динамика резко ускорилась: по сравнению с предыдущим кварталом вредоносная активность выросла на 80%.

Наиболее уязвимым оказался сегмент развлечений: на кинотеатры, парки аттракционов и музыкальные сервисы пришлось почти 75% всех атак. Реже всего хакеры атаковали туристические компании (3,7%) и сервисы аренды недвижимости (9%).

С черного подхода: хакеры вчетверо усилили атаки на Россию
В топ наиболее пострадавших отраслей попали госсектор, почтовые сервисы и грузопассажирские перевозки

По словам руководителя центра сервисов кибербезопасности компании RED Security Андрея Дугина, рост интереса злоумышленников к ресурсам организаций сферы услуг объясняется несколькими факторами. Во-первых, в эпоху цифровой реальности это одно из наиболее востребованных населением направлений онлайн, а следовательно, прерывание работы таких ресурсов всегда будет заметным. Во-вторых, с точки зрения массовых атак, к которым относится DDoS, хакеры переключаются на менее охваченные защитой сегменты бизнеса.

«Всё-таки организации финансового сектора, ИТ и телеком-индустрии, промышленные предприятия, ТЭК и ряда других отраслей уже многие годы испытывают на себе бремя интенсивных кибератак и активно реализуют защиту от базовых угроз, поэтому атакующие ищут для себя возможности в новых направлениях», — отметил Дугин.

Географически чаще всего атакам подвергались столичные компании. Среди регионов лидерами по числу инцидентов стали Приволжский, Уральский и Южный федеральные округа.

Ранее, 1 апреля, менеджер продукта Curator.CDN Георгий Тарасов рассказал «Известиям» о новой схеме атак на приложения. По его словам, на приложение одной из крупных российских авиакомпаний произошла бот-атака с необычным сценарием исполнения. Более 2,5 тыс. отдельных ботов запрашивали поиск рейсов и цены на билеты по популярным направлениям, используя как домовые IP-адреса, так и прокси из России, США, Сингапура, Германии и Канады. Интенсивность бот-запросов была достаточно низкой — в пределах 60 в секунду со всего ботнета.

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