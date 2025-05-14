Мирный житель пострадал при атаке украинского дрона в Белгородской области
При атаке беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранение получил мирный житель села Ровенек в Белгородском районе Белгородской области. Об этом 14 мая сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Глава поселения доставил пострадавшего в Яснозоренскую амбулаторию, где врачи диагностировали ему баротравму, осколочные ранения плеча и ноги», — уточнил он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что после осмотра и оказания первой помощи мужчину доставили в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. Также при ударе БПЛА был поврежден жилой дом.
Ранее в этот день Гладков сообщил, что в результате атак ВСУ на Белгородскую область за минувшие сутки пострадали 16 мирных жителей. Он уточнил, что в больницах находятся восемь человек, один из которых в крайне тяжелом состоянии.