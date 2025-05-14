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Нарышкин сообщил о мечтах покинувших Россию политиков расчленить ее при помощи Запада

Нарышкин: покинувшие РФ политики хотят расчленить ее при поддержке Запада
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Покинувшие Россию политики из числа «городских сумасшедших» вынашивают планы разделить страну на несколько частей. Об этом 14 мая заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин во время круглого стола к 100-летию со дня окончания японской оккупации Северного Сахалина.

Он добавил, что эти политики разрабатывают планы по смене государственной власти и разделения России на несколько частей при финансовой поддержке Запада.

«Мы видим, что как и 100 лет назад, так и сегодняшние геополитические соперники, оппоненты России всё так же раздражены огромностью нашей страны, ее величием, ее людскими и природными богатствами. <...> Мы хорошо знаем, что и сегодня есть мелкие группы так называемых городских сумасшедших у нас. Слава богу, большая часть из них освободила территорию Российской Федерации от своего присутствия», — сказал Нарышкин.

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28 апреля Сергей Нарышкин на международном симпозиуме «О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН» заявил о причастности круга западноевропейских стран ко всем значительным военным конфликтам последних трех столетий. Он уточнил, что это касается множества конфликтов, включая Семилетнюю войну 1756–1763 годов и Вторую мировую войну.

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