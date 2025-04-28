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Нарышкин указал на причастность западноевропейских стран к военным конфликтам

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Узкий круг западноевропейских стран стоит за всеми значительными военными конфликтами последних трех столетий. Об этом 28 апреля заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на международном симпозиуме «О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН».

По его словам, предстоящие торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне побуждают к переосмыслению исторических процессов и формулированию определенных выводов.

«Один из них заключается в том, что источником всех самых крупных военных конфликтов последних трех столетий является узкий круг едва ли ни одних и тех же западноевропейских держав», — приводит слова Нарышкина ТАСС.

Он уточнил, что это касается множества конфликтов, включая Семилетнюю войну 1756–1763 годов и Вторую мировую войну.

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25 апреля секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу заявил, что западные страны провоцируют гуманитарные кризисы и вооруженные конфликты. Он также указал на проведение западными спецслужбами информационно-психологических диверсий, направленных на разрушение базовых моральных и культурных норм, традиций, религиозных устоев, институтов брака и семьи.

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