В Крыму призвали Запад остановить идущие на Украину эшелоны с оружием
Глава парламента Крыма Владимир Константинов 14 мая призвал страны Запада остановить идущие на Украину эшелоны с оружием.
Он охарактеризовал предложения западных государств по разрешению украинского конфликта как популистские.
«Если они так хотят мира, пусть завтра скажут нам, что эшелоны с оружием остановлены на такой-то станции, дальше не едут», — сказал Константинов «РИА Новости».
Кроме того, парламентарий подчеркнул, что прекращение боевых действий вдоль всей линии соприкосновения станет возможным лишь после создания глобальных механизмов безопасности, учитывающих требования и интересы России.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 11 мая заявил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы многие западные страны. По его мнению, вскоре государства Запада пересмотрят свою позицию по данному вопросу.
2 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США прямо говорят о желании завершить конфликт на Украине, но Европа требует «продолжения банкета».