В продолжении конфликта на Украине заинтересованы многие западные страны. Об этом 11 мая заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Многим западным странам чрезвычайно важно, чтобы этот конфликт продолжался дальше», — сказал он на пресс-конференции, комментируя нежелание некоторых стран инициировать прямые переговоры между Москвой и Киевом. Его слова приводит «РИА Новости».

Фицо также выразил мнение, что вскоре западные страны пересмотрят свою позицию. Он подчеркнул, что украинский конфликт касается лишь РФ и Украины, и если они заинтересованы в переговорах, то должны вести их самостоятельно.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение, озвученное президентом России Владимиром Путиным о проведении переговоров с Украиной, свидетельствует о настоящем стремлении к миру. Он подчеркнул, что его можно достичь лишь в результате серьезных бесед.

2 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США прямо говорят о желании завершить конфликт на Украине, но Европа требует «продолжения банкета».