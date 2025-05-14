За ночь беспилотники ВСУ нанесли не менее 10 ударов по Токмаку
За минувшую ночь в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Токмака Запорожской области было совершено не менее 10 ударов по городу. Об этом 14 мая сообщил губернатор области Евгений Балицкий.
«За ночь БПЛА противника совершили не менее 10 ударов по городу Токмаку», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в одном из пятиэтажных домов произошло возгорание в квартире, а в другом здании повреждено остекление в четырех подъездах. Он добавил, что также загорелся недействующий детский сад, повреждены хозяйственный магазин и автомобиль.
Балицкий отметил, что пострадавших из-за обстрела киевского режима нет. На данный момент местные специалисты устраняют последствия разрушений.
Ранее в этот день глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков заявил, что в ходе обстрела ВСУ города пострадал жилой дом. Кроме того, повреждения получили еще два здания — неработающий детский сад и бывший магазин.