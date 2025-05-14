В Запорожской области при обстреле ВСУ был поврежден жилой дом
В результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Токмак Запорожской области пострадал жилой дом. Об этом в среду, 14 мая, сообщил глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков.
«В результате украинской агрессии в городе Токмак повреждены городской рынок <…> пятиэтажный гражданский дом», — сказал он в беседе с ТАСС.
Кроме того, повреждения получили еще два здания — неработающий детский сад и бывший магазин.
Вечером 13 мая губернатор региона Балицкий Евгений писал в своем Telegram-канале, что из-за атак украинских беспилотников по Токмаку загорелись торговые ряды городского рынка. Он уточнил, что пострадавших, предварительно, нет.
Ранее, 12 мая, Балицкий сообщил, что не менее пяти взрывов зафиксировано при обстреле ВСУ Каменки-Днепровской. В результате обстрела было обесточено 1152 абонента.