В МВД разъяснили правила регистрации при переезде внутри региона

Когда человек переезжает в другой населенный пункт на территории того же субъекта, где он прописан, то тогда регистрация по новому адресу не обязательна. Об этом 13 мая рассказали в главном управлении по вопросам миграции МВД России.

«Если гражданин планирует переезд в населенный пункт, находящийся на территории того же субъекта России, в котором он уже зарегистрирован, то он вправе не регистрироваться по новому адресу», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как сообщили в МВД, если гражданин, у которого есть регистрация по месту жительству в одном регионе, уезжает в другой и находится там больше 90 дней, то тогда ему необходимо оформить временную регистрацию.

Уточняется, что законом не запрещено оформлять прописку по месту новой квартиры, в которой человек не планирует в дальнейшем жить. Но если гражданин собирается проживать в недавно приобретенном жилье, то тогда он обязан в нем зарегистрироваться.

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