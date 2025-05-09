Эксперт дал советы по накоплениям для покупки квартиры

Покупка собственного жилья — серьезная финансовая цель для россиян, которая в первую очередь требует продуманной стратегии. Сегодня накопить на квартиру сложно, но возможно, если подойти к этому системно. Ислам Ахмедшин, основатель сервиса «ЛОВИCASHBACK» рассказал «Известиям» 9 мая, как начать копить правильно.

«Начните с определения стоимости квартиры в нужном районе и разбейте сумму на ежемесячные платежи. Если рассмотреть переезд в место с более доступной недвижимостью, сроки накопления могут сократиться в два-три раза», — отметил специалист.

По его словам, автоматизация финансовых процессов играет ключевую роль. Например, стоит открыть накопительный счет и настроить автоматический перевод 10–15% от зарплаты сразу после ее получения — это поможет поддерживать дисциплину лучше любых обещаний.

Кроме того, специалист рекомендовал воспользоваться дополнительными инструментами, такими как кешбэк-сервисы, которые могут вернуть до 10% от повседневных расходов. Также стоит рассмотреть возможность отказа от ненужных подписок и выбора более выгодных тарифов, что позволит сэкономить средства.

Он отметил, что хранение денег на банковском вкладе является надежным, но не самым прибыльным вариантом. В качестве альтернативы можно рассмотреть инвестиции в долевое строительство, акции, криптовалюту или краудфандинговые платформы. Однако следует помнить: высокая доходность всегда сопряжена с большими рисками.

Эксперт также призвал обратить внимание на льготные программы, поскольку многие россияне не осведомлены о выгодных предложениях, таких как льготная ипотека для IT-специалистов или семейная ипотека.

«Ключ к успеху — в балансе дисциплины и гибкости. Комбинируя автоматические накопления, инвестиции и разумную экономию, вы приблизите покупку квартиры быстрее, чем кажется», — подытожил Ахмедшин.

Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.

Ранее, 18 апреля, «Известия» ознакомились с исследованием компании «Аеон девелопмент», где сообщалось о накоплениях россиян для покупки квартиры. По мнению специалистов, почти половина жителей крупных городов в России ежемесячно откладывают сумму до 100 тыс. рублей для покупки квартиры. При этом более трети респондентов отметили, что каждый месяц накапливают более 200 тыс. рублей на приобретение жилья.