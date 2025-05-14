Мужчину задержали за незаконный оборот наркотиков на Алтае

Жителя Алтайского края задержали за выращивание конопли в морских контейнерах в крупном размере. Об этом в среду, 14 мая, сообщило главное управление (ГУ) МВД России по региону.

«В ходе реализации оперативной информации задержали 29-летнего сельчанина, подозреваемого в покушении на сбыт и культивировании каннабиса», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

По данным МВД России, в 2022 году фигурант на своем земельном участке в Первомайском районе Алтая установил четыре морских контейнера и спрятал два из них в землю.

Уточняется, что подозреваемый покупал семена растений в интернете, а затем выращивал их. Для этого мужчина даже провел в помещения под землей освещение, установил вентиляторы и вытяжки. Сам фигурант жил в двух оставшихся на поверхности контейнерах.

Предполагается, что за год наркоплантатор собирал три урожая. Высушенное растение он упаковывал и сбывал бесконтактным способом неизвестным оптовым покупателям. Оплату мужчина получал на свой счет.

В ходе осмотра морских контейнеров правоохранители обнаружили и изъяли 69 горшков с коноплей и больше 3,5 кг высушеннего растения.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ч. 4 ст. 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере») и ч. 1 ст. 231 УК РФ («Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства»).

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Другие обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее, 29 апреля, транспортная полиция в Красноярском крае изъяла более 100 г мефедрона из незаконного оборота. Задержанный признался, что приобретал наркотическое средство в интернет-магазине и распространял запрещенное вещество бесконтактным способом.