Объявленная в розыск на Украине Глиняная покупала элитную недвижимость в странах НАТО

С 2023 года Киев потратил порядка $3 млрд на закупки питания для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе $600 млн с начала 2025 года, подсчитали «Известия» на основе информации о проведенных тендерах. Однако значительная часть этих средств была расхищена. Власти Украины создают видимость борьбы с коррупцией — в частности, недавно объявили в розыск предпринимательницу Татьяну Глиняную.

На протяжении последних двух десятилетий Глиняная зарабатывает на поставках продуктов для многих госучреждений Украины. Впоследствии именно фирмы Глиняной стали крупнейшими подрядчиками минобороны Украины по госзакупкам продуктов.

Весной 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило Глиняную в розыск по статьям о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также легализации доходов, полученных преступным путем.

Что именно послужило причиной для розыска Глиняной, неизвестно. Однако значительная часть денег, выделяемых на снабжение ВСУ, возвращается в страны НАТО в виде вложений в элитную недвижимость. Так, по данным кадастрового реестра Хорватии, Татьяна Глиняная владеет виллой на популярном курорте Брела — похожие дома там стоят в среднем около €500 тыс. Кроме того, до последнего времени ей же принадлежала сеть отелей в хорватском Сплите — бутик-отель Mirari, четырехзвездочные Ora и Luxe, пятизвездочный Posh.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Закупочная рецептура: как минобороны Украины поставляет гнилую еду для ВСУ